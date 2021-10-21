https://ria.ru/20211021/grazhdanstvo-1755672110.html

Путин призвал упростить прием в гражданство соотечественников

Путин призвал упростить прием в гражданство соотечественников - РИА Новости, 21.10.2021

Путин призвал упростить прием в гражданство соотечественников

Процесс получения российского гражданства необходимо совершенствовать, власти в настоящее время думают над либерализацией законодательства в данной сфере,... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:22

2021-10-21T19:22

2021-10-21T19:39

владимир путин

общество

русский язык в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Процесс получения российского гражданства необходимо совершенствовать, власти в настоящее время думают над либерализацией законодательства в данной сфере, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"."По поводу российского гражданства моя позиция заключается в том, что нужно совершенствовать этот инструмент. Здесь есть вопросы, связанные с социально-экономическими составляющими этого процесса - это поликлиники, детские сады, рабочие места, жилье и так далее. Но тем не менее, законодательство о гражданстве должно быть у нас более либеральным, это совершенно очевидно, это, кстати говоря, и требование рынка труда. Так что мы думаем над этим", - ответил он на вопрос о возможности облегчить процесс получения гражданства для всех русских.

https://ria.ru/20211015/grazhdanstvo-1754811180.html

россия

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2021

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владимир путин, общество, русский язык в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", россия