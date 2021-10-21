https://ria.ru/20211021/grazhdanstvo-1755672110.html
Путин призвал упростить прием в гражданство соотечественников
Путин призвал упростить прием в гражданство соотечественников - РИА Новости, 21.10.2021
Путин призвал упростить прием в гражданство соотечественников
Процесс получения российского гражданства необходимо совершенствовать, власти в настоящее время думают над либерализацией законодательства в данной сфере,... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:22
2021-10-21T19:22
2021-10-21T19:39
владимир путин
общество
русский язык в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Процесс получения российского гражданства необходимо совершенствовать, власти в настоящее время думают над либерализацией законодательства в данной сфере, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"."По поводу российского гражданства моя позиция заключается в том, что нужно совершенствовать этот инструмент. Здесь есть вопросы, связанные с социально-экономическими составляющими этого процесса - это поликлиники, детские сады, рабочие места, жилье и так далее. Но тем не менее, законодательство о гражданстве должно быть у нас более либеральным, это совершенно очевидно, это, кстати говоря, и требование рынка труда. Так что мы думаем над этим", - ответил он на вопрос о возможности облегчить процесс получения гражданства для всех русских.
https://ria.ru/20211015/grazhdanstvo-1754811180.html
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РИА Новости
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владимир путин, общество, русский язык в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
19:22 21.10.2021 (обновлено: 19:39 21.10.2021)
Путин призвал упростить прием в гражданство соотечественников
Путин: надо совершенствовать инструмент вступления в гражданство соотечественников