https://ria.ru/20211021/gosizmena-1755560996.html
Основатель Group-IB не признал вину в госизмене
Основатель Group-IB не признал вину в госизмене - РИА Новости, 21.10.2021
Основатель Group-IB не признал вину в госизмене
Основатель Group-IB Илья Сачков, которого обвиняют в государственной измене, отрицает свою причастность к вменяемому ему преступлению, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:42
2021-10-21T12:42
2021-10-21T13:35
происшествия
технологии
group-ib
москва
интерпол
илья сачков
европол
россия
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Основатель Group-IB Илья Сачков, которого обвиняют в государственной измене, отрицает свою причастность к вменяемому ему преступлению, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Дихтярь."Он просил передать, что вину не признает", — сказал собеседник агентства.Уголовное дело в отношении Сачкова не связано с деятельностью компании, заявил адвокат."Нет (не связано. — Прим. ред.), компания продолжает работать. <...> Он просил передать сотрудникам, чтобы они продолжали работать, защищать страну", — сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что иных фигурантов в деле пока нет. "Мне об этом неизвестно", — пояснил Дихтярь.Сегодня Мосгорсуд признал законным арест Сачкова.Лефортовский суд в конце сентября отправил Сачкова в СИЗО за государственную измену. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. Сачкову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.Group-IB — международная компания — разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в Сети. Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности. Компания является официальным партнером Интерпола и Европола, среди ее клиентов — крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.
https://ria.ru/20211019/group-ib-1755171480.html
https://ria.ru/20211007/sachkov-1753491971.html
https://ria.ru/20211007/sachkov-1753500529.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, технологии, group-ib, москва, интерпол, илья сачков, европол, россия, дело основателя group-ib сачкова
12:42 21.10.2021 (обновлено: 13:35 21.10.2021)
Основатель Group-IB не признал вину в госизмене
Основатель Group-IB Сачков не признал вину в госизмене
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Основатель Group-IB Илья Сачков
, которого обвиняют в государственной измене, отрицает свою причастность к вменяемому ему преступлению, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Дихтярь.
"Он просил передать, что вину не признает", — сказал собеседник агентства.
Уголовное дело в отношении Сачкова не связано с деятельностью компании, заявил адвокат.
"Нет (не связано. — Прим. ред.), компания продолжает работать. <...> Он просил передать сотрудникам, чтобы они продолжали работать, защищать страну", — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что иных фигурантов в деле пока нет. "Мне об этом неизвестно", — пояснил Дихтярь.
Сегодня Мосгорсуд признал законным арест Сачкова.
Лефортовский суд в конце сентября отправил Сачкова в СИЗО за государственную измену. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. Сачкову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Group-IB
— международная компания — разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в Сети. Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности. Компания является официальным партнером Интерпола
и Европола
, среди ее клиентов — крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.