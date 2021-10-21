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Основатель Group-IB не признал вину в госизмене
Основатель Group-IB не признал вину в госизмене - РИА Новости, 21.10.2021
Основатель Group-IB не признал вину в госизмене
Основатель Group-IB Илья Сачков, которого обвиняют в государственной измене, отрицает свою причастность к вменяемому ему преступлению, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:42
2021-10-21T13:35
происшествия
технологии
group-ib
москва
интерпол
илья сачков
европол
россия
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Основатель Group-IB Илья Сачков, которого обвиняют в государственной измене, отрицает свою причастность к вменяемому ему преступлению, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Дихтярь."Он просил передать, что вину не признает", — сказал собеседник агентства.Уголовное дело в отношении Сачкова не связано с деятельностью компании, заявил адвокат."Нет (не связано. — Прим. ред.), компания продолжает работать. &lt;...&gt; Он просил передать сотрудникам, чтобы они продолжали работать, защищать страну", — сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что иных фигурантов в деле пока нет. "Мне об этом неизвестно", — пояснил Дихтярь.Сегодня Мосгорсуд признал законным арест Сачкова.Лефортовский суд в конце сентября отправил Сачкова в СИЗО за государственную измену. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. Сачкову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.Group-IB — международная компания — разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в Сети. Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности. Компания является официальным партнером Интерпола и Европола, среди ее клиентов — крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.
https://ria.ru/20211019/group-ib-1755171480.html
https://ria.ru/20211007/sachkov-1753491971.html
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происшествия, технологии, group-ib, москва, интерпол, илья сачков, европол, россия, дело основателя group-ib сачкова
12:42 21.10.2021 (обновлено: 13:35 21.10.2021)
 
Основатель Group-IB не признал вину в госизмене

Основатель Group-IB Сачков не признал вину в госизмене

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОснователь Group-IB Илья Сачков
Основатель Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Основатель Group-IB Илья Сачков, которого обвиняют в государственной измене, отрицает свою причастность к вменяемому ему преступлению, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Дихтярь.
"Он просил передать, что вину не признает", — сказал собеседник агентства.
Основатель Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 12:00
В ОНК рассказали о состоянии основателя Group-IB, находящегося в СИЗО
Уголовное дело в отношении Сачкова не связано с деятельностью компании, заявил адвокат.
"Нет (не связано. — Прим. ред.), компания продолжает работать. <...> Он просил передать сотрудникам, чтобы они продолжали работать, защищать страну", — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что иных фигурантов в деле пока нет. "Мне об этом неизвестно", — пояснил Дихтярь.
Сегодня Мосгорсуд признал законным арест Сачкова.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 13:03
Песков ответил на вопрос о письме матери Сачкова Путину
Лефортовский суд в конце сентября отправил Сачкова в СИЗО за государственную измену. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. Сачкову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Group-IB — международная компания — разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в Сети. Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности. Компания является официальным партнером Интерпола и Европола, среди ее клиентов — крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 13:36
В Кремле прокомментировали дело основателя Group-IB Сачкова
 
ПроисшествияТехнологииGroup-IBМоскваИнтерполИлья СачковЕврополРоссияДело основателя Group-IB Сачкова
 
 
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