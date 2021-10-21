https://ria.ru/20211021/gosizmena-1755560996.html

Основатель Group-IB не признал вину в госизмене

Основатель Group-IB не признал вину в госизмене - РИА Новости, 21.10.2021

Основатель Group-IB не признал вину в госизмене

Основатель Group-IB Илья Сачков, которого обвиняют в государственной измене, отрицает свою причастность к вменяемому ему преступлению, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:42

2021-10-21T12:42

2021-10-21T13:35

происшествия

технологии

group-ib

москва

интерпол

илья сачков

европол

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752267243_0:57:3113:1808_1920x0_80_0_0_72d7e1788bd54c41e1c0d0095032ed69.jpg

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Основатель Group-IB Илья Сачков, которого обвиняют в государственной измене, отрицает свою причастность к вменяемому ему преступлению, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Дихтярь."Он просил передать, что вину не признает", — сказал собеседник агентства.Уголовное дело в отношении Сачкова не связано с деятельностью компании, заявил адвокат."Нет (не связано. — Прим. ред.), компания продолжает работать. <...> Он просил передать сотрудникам, чтобы они продолжали работать, защищать страну", — сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что иных фигурантов в деле пока нет. "Мне об этом неизвестно", — пояснил Дихтярь.Сегодня Мосгорсуд признал законным арест Сачкова.Лефортовский суд в конце сентября отправил Сачкова в СИЗО за государственную измену. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. Сачкову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.Group-IB — международная компания — разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в Сети. Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности. Компания является официальным партнером Интерпола и Европола, среди ее клиентов — крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.

https://ria.ru/20211019/group-ib-1755171480.html

https://ria.ru/20211007/sachkov-1753491971.html

https://ria.ru/20211007/sachkov-1753500529.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, технологии, group-ib, москва, интерпол, илья сачков, европол, россия, дело основателя group-ib сачкова