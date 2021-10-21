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https://ria.ru/20211021/gazprom-1755601219.html
Суд взыскал с ФАС 60 тысяч рублей в пользу "Газпрома"
Суд взыскал с ФАС 60 тысяч рублей в пользу "Газпрома" - РИА Новости, 21.10.2021
Суд взыскал с ФАС 60 тысяч рублей в пользу "Газпрома"
Арбитражный суд Москвы по заявлению "Газпрома" взыскал с Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России 60 тысяч, а не 1 миллион рублей, судебных расходов по... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:31
2021-10-21T15:31
происшествия
москва
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
газпром
сила сибири (газопровод)
россия
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению "Газпрома" взыскал с Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России 60 тысяч, а не 1 миллион рублей, судебных расходов по делу, в котором он оспаривал решение ведомства о якобы выявленных нарушениях при закупке труб большого диаметра почти на 100 миллиардов рублей, следует из опубликованного в четверг определения суда.Как пояснил заявитель, для защиты свои прав и законных интересов он был вынужден прибегнуть к услугам представителей, в частности юристов из адвокатского бюро "Казаков и партнеры". В доказательство понесенных расходов "Газпром" представил три платежных поручения в адрес бюро на общую сумму 1 миллион рублей. Суд удовлетворил ходатайство частично."Исходя из оценки критериев сложности дела, с учетом характера спорного правоотношения, объема представленных по делу доказательств, объема оказанных представителем услуг, принципа разумности, временных затрат… суд приходит к выводу о том, что сумма понесенных расходов на оплату услуг представителя в размере 1 миллиона рублей превышает разумные пределы", - говорится в определении."Газпром инвест", дочерняя структура "Газпрома", в июне 2020 года объявил открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной максимальной ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей. Сообщалось, что почти 1,3 миллиона тонн труб, в зависимости от спецификации, должны быть поставлены на различные объекты, в частности, для магистрального газопровода "Сила Сибири", для системы магистральных газопроводов "Ухта - Торжок" и "Бованенково - Ухта".ФАС получила две жалобы по поводу закупки – от ООО "Просперити" и физлица – и обе признала обоснованными. Ведомство вынесло два решения, в которых указало, что "Газпром инвест" незаконно включил в закупочную документацию ряд условий. В частности, о необходимости участникам отбора предоставить информацию о цепочке собственников, о праве заказчика направлять участникам закупки запросы о разъяснении положений заявки, о праве не заключать договор по результатам проведения закупки, о порядке оценки заявок по критериям "Опыт участника", "Статус участника", "Производственные мощности предприятия в 2021 году" и ряд других."Газпром" и "Газпром инвест" оспорили выводы ФАС, и арбитражные суды трех инстанций признали решения ведомства недействительными. Как указали суды, ФАС не доказала, что то или иное условие было включено для обеспечения победы конкретного участника. Кроме того, суды пришли к выводу, что закупочная документация не нарушает прав заявителей жалоб в ФАС."Газпром" ранее заявлял, что считает жалобы попыткой сорвать реализацию его крупнейших инвестпроектов. В этом деле компания попросила взыскать с ответчика свои расходы, понесенные в рамках рассмотрения решения ФАС, вынесенного по жалобе "Просперити". Ранее суд взыскал в пользу "Газпрома" 80 тысяч рублей судебных расходов по второму делу, оно прошло только две инстанции, компания просила 800 тысяч рублей.
https://ria.ru/20211019/gazprom-1755261639.html
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происшествия, москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии), газпром, сила сибири (газопровод), россия
15:31 21.10.2021
 
Суд взыскал с ФАС 60 тысяч рублей в пользу "Газпрома"

Суд взыскал с ФАС 60 тысяч рублей в пользу "Газпрома" по спору о нарушениях при закупках

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению "Газпрома" взыскал с Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России 60 тысяч, а не 1 миллион рублей, судебных расходов по делу, в котором он оспаривал решение ведомства о якобы выявленных нарушениях при закупке труб большого диаметра почти на 100 миллиардов рублей, следует из опубликованного в четверг определения суда.
Как пояснил заявитель, для защиты свои прав и законных интересов он был вынужден прибегнуть к услугам представителей, в частности юристов из адвокатского бюро "Казаков и партнеры". В доказательство понесенных расходов "Газпром" представил три платежных поручения в адрес бюро на общую сумму 1 миллион рублей. Суд удовлетворил ходатайство частично.
Логотип компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 17:49
США хотят привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение санкций
"Исходя из оценки критериев сложности дела, с учетом характера спорного правоотношения, объема представленных по делу доказательств, объема оказанных представителем услуг, принципа разумности, временных затрат… суд приходит к выводу о том, что сумма понесенных расходов на оплату услуг представителя в размере 1 миллиона рублей превышает разумные пределы", - говорится в определении.
"Газпром инвест", дочерняя структура "Газпрома", в июне 2020 года объявил открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной максимальной ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей. Сообщалось, что почти 1,3 миллиона тонн труб, в зависимости от спецификации, должны быть поставлены на различные объекты, в частности, для магистрального газопровода "Сила Сибири", для системы магистральных газопроводов "Ухта - Торжок" и "Бованенково - Ухта".
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"Газпром" приблизился к рекорду по экспорту в страны дальнего зарубежья
ФАС получила две жалобы по поводу закупки – от ООО "Просперити" и физлица – и обе признала обоснованными. Ведомство вынесло два решения, в которых указало, что "Газпром инвест" незаконно включил в закупочную документацию ряд условий. В частности, о необходимости участникам отбора предоставить информацию о цепочке собственников, о праве заказчика направлять участникам закупки запросы о разъяснении положений заявки, о праве не заключать договор по результатам проведения закупки, о порядке оценки заявок по критериям "Опыт участника", "Статус участника", "Производственные мощности предприятия в 2021 году" и ряд других.
"Газпром" и "Газпром инвест" оспорили выводы ФАС, и арбитражные суды трех инстанций признали решения ведомства недействительными. Как указали суды, ФАС не доказала, что то или иное условие было включено для обеспечения победы конкретного участника. Кроме того, суды пришли к выводу, что закупочная документация не нарушает прав заявителей жалоб в ФАС.
"Газпром" ранее заявлял, что считает жалобы попыткой сорвать реализацию его крупнейших инвестпроектов. В этом деле компания попросила взыскать с ответчика свои расходы, понесенные в рамках рассмотрения решения ФАС, вынесенного по жалобе "Просперити". Ранее суд взыскал в пользу "Газпрома" 80 тысяч рублей судебных расходов по второму делу, оно прошло только две инстанции, компания просила 800 тысяч рублей.
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ПроисшествияМоскваФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ГазпромСила Сибири (газопровод)Россия
 
 
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