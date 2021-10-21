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В Германии заявили, что данных о причастности России к росту цен на газ нет
В Германии заявили, что данных о причастности России к росту цен на газ нет - РИА Новости, 22.10.2021
В Германии заявили, что данных о причастности России к росту цен на газ нет
Председатели комитетов бундестага - комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию — Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр —... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-21T23:44
2021-10-22T00:36
экономика
азия
европа
германия
владимир путин
бундестаг германии
клаус эрнст
россия
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БЕРЛИН, 21 окт - РИА Новости. Председатели комитетов бундестага - комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию — Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр — заявили, что нет никаких доказательств того, что Россия якобы причастна к повышению цен на газ в Европе, передает агентство dpa.Заявление Эрнста и Рамзауэра прозвучало на фоне высказывания сопредседателя "зеленых" Анналены Бербок, которая ранее в свете рекордно высоких цен на газ обвинила Россию в "игре в покер". По словам претендента на пост канцлера, Россия поставляет газ в Европу в соответствии с контрактами, однако при этом "газохранилища сравнительно пусты".Эрнст и Рамзауэр сослались на ответ, предоставленный федеральным правительством на запрос от 11 октября. В правительстве об отсутствии данных о "несоблюдении контрактных обязательств" со стороны России. В этой связи главы комитетов бундестага раскритиковали слова Бербок.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены - почти 1400 долларов за тысячу кубометров - был достигнут 5 октября, а с 6 октября цены на газ на мировом рынке начали снижаться, достигнув в моменте исторического максимума на уровне 1937 долларов за тысячу кубометров.Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.В Кремле в ответ на обвинения в адрес Москвы указывали, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии. Президент России Владимир Путин назвал заявления об использовании Россией газа как оружия полной чушью и бредом. В России не раз отмечали, что выполняют все свои обязательства перед европейскими партнёрами и готовы продавать больше газа.Путин ранее на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" не раз обращал внимание на ошибки европейских стран, которые подстегнули рост цен на газ. Он также пошутил, что если неподготовленные люди будут принимать решения, влияющие на энергорынок, то скоро голландцам придется ездить друг к другу в гости на коньках, чтобы согреться. Российский лидер также указывал на "истерику и неразбериху" на топливных рынках в Европе.
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экономика, азия, европа, германия, владимир путин, бундестаг германии, клаус эрнст, россия, анналена бербок
23:44 21.10.2021 (обновлено: 00:36 22.10.2021)
 
В Германии заявили, что данных о причастности России к росту цен на газ нет

Главы комитетов бундестага заявили, что данных о причастности РФ к росту цен на газ нет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 21 окт - РИА Новости. Председатели комитетов бундестага - комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию — Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр — заявили, что нет никаких доказательств того, что Россия якобы причастна к повышению цен на газ в Европе, передает агентство dpa.
Заявление Эрнста и Рамзауэра прозвучало на фоне высказывания сопредседателя "зеленых" Анналены Бербок, которая ранее в свете рекордно высоких цен на газ обвинила Россию в "игре в покер". По словам претендента на пост канцлера, Россия поставляет газ в Европу в соответствии с контрактами, однако при этом "газохранилища сравнительно пусты".
Эрнст и Рамзауэр сослались на ответ, предоставленный федеральным правительством на запрос от 11 октября. В правительстве об отсутствии данных о "несоблюдении контрактных обязательств" со стороны России. В этой связи главы комитетов бундестага раскритиковали слова Бербок.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены - почти 1400 долларов за тысячу кубометров - был достигнут 5 октября, а с 6 октября цены на газ на мировом рынке начали снижаться, достигнув в моменте исторического максимума на уровне 1937 долларов за тысячу кубометров.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
Вчера, 20:08
Путин назвал дефицит газа в Европе результатом политики ЕК
Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
В Кремле в ответ на обвинения в адрес Москвы указывали, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии. Президент России Владимир Путин назвал заявления об использовании Россией газа как оружия полной чушью и бредом. В России не раз отмечали, что выполняют все свои обязательства перед европейскими партнёрами и готовы продавать больше газа.
Путин ранее на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" не раз обращал внимание на ошибки европейских стран, которые подстегнули рост цен на газ. Он также пошутил, что если неподготовленные люди будут принимать решения, влияющие на энергорынок, то скоро голландцам придется ездить друг к другу в гости на коньках, чтобы согреться. Российский лидер также указывал на "истерику и неразбериху" на топливных рынках в Европе.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 12:16
"Путин оказался умнее": в США признали "энергетический мазохизм" Запада
 
ЭкономикаАзияЕвропаГерманияВладимир ПутинБундестаг ГерманииКлаус ЭрнстРоссияАнналена Бербок
 
 
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