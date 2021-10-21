https://ria.ru/20211021/gaz-1755707648.html
Франция заморозит цены на газ на весь 2022 год
Франция заморозит цены на газ на весь 2022 год - РИА Новости, 22.10.2021
Франция заморозит цены на газ на весь 2022 год
Франция заморозит цены на газ на 2022 год, объявил премьер-министр республики Жан Кастекс. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-21T23:03
2021-10-21T23:03
2021-10-22T00:34
экономика
франция
жан кастекс
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ПАРИЖ, 21 окт — РИА Новости. Франция заморозит цены на газ на 2022 год, объявил премьер-министр республики Жан Кастекс.Он указал, что, по мнению экспертов, топливо будет дешеветь медленнее, чем предполагалось."Поэтому мы приняли (это) обязательство", — сказал он в эфире телеканал TF 1.Изначально французские власти Франции рассчитывали заморозить цены до апреля.Цены на газ в ЕвропеЦены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.Эксперты считают предпосылками такой ситуации низкий уровень заполненности хранилищ на континенте, ограничение предложения со стороны поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии.Европа 13 октября начала активный период отбора газа из своих ПХГ. На момент начала сезона хранилища были заполнены чуть более чем на 78 процентов, что на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние пять лет.
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экономика, франция, жан кастекс
23:03 21.10.2021 (обновлено: 00:34 22.10.2021)
Франция заморозит цены на газ на весь 2022 год
Франция заморозит цены на газ на 2022 год