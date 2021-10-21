18:02 21.10.2021 (обновлено: 19:19 21.10.2021)
В Германии назвали замену российскому газу
Немецкий политик Вебер назвал замену российскому газу в Европе
© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
© AP Photo / Matthias Rietschel
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер призвал власти Евросоюза инвестировать в инфраструктуру для приема сжиженного природного газа, чтобы снизить зависимость от поставок топлива из России. Об этом он заявил в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Вебер обвинил российского президента Владимира Путина в плохом отношении к Европе и попытках давления на нее через цены на газ.
"Надо сказать, что Россия всегда соблюдала контракты на поставку, но теперь не предлагала никакого расширения", — заявил политик.
Лидер ЕНП назвал независимость в энергоснабжении важной целью для Евросоюза. Он пояснил, что потребителям нужна уверенность при планировании затрат на энергоносители.
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"Вот почему нам сейчас нужны, например, инвестиции в сжиженный природный газ", — добавил Вебер.
Политик уточнил, что СПГ можно покупать по всему миру и таким образом снизить зависимость от поставок природного газа из России.
Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются высокими.
В октябре "Газпром" отчитался, что за январь — сентябрь нарастил экспорт в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, на 15,3 процента, до 145,8 миллиарда кубометров. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок (в 2018 году — 149,2 миллиарда кубометров).
Компания не раз указывала на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а 17 сентября ее глава Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды. При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в ЕС в полном соответствии с контрактными обязательствами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки в силу возможностей.
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