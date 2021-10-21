https://ria.ru/20211021/gaz-1755458183.html

Большой босс: в США признали контроль России над мировой энергетикой

Большой босс: в США признали контроль России над мировой энергетикой - РИА Новости, 21.10.2021

Большой босс: в США признали контроль России над мировой энергетикой

В газовом кризисе на Западе обвиняют Россию — якобы Москва искусственно создает дефицит. Не принимают во внимание ни полупустые хранилища, ни излишнюю... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T08:00

2021-10-21T08:00

2021-10-21T09:00

экономика

природный газ

европа

ангела меркель

опек

газпром

северный поток — 2

матеуш моравецкий

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. В газовом кризисе на Западе обвиняют Россию — якобы Москва искусственно создает дефицит. Не принимают во внимание ни полупустые хранилища, ни излишнюю приверженность ветрогенерации, ни спотовые контракты, сыгравшие с европейцами злую шутку. Но на деле эта ситуация показала: крупнейший в мире экспортер топлива и важнейший поставщик может быстро решить энергетические проблемы на континенте. Сделают ли из этого выводы в ЕС — в материале РИА Новости.Намерены разобратьсяЦены на газ бьют рекорды несколько месяцев подряд — с весны подскочили в пять раз. Обвинить поспешили Москву, заподозрив, что "Газпром" регулирует поставки "по своему усмотрению", чтобы вынудить европейцев отказаться от ограничений по "Северному потоку — 2". Но даже критикам приходится признать, что договоренности российская компания не нарушает — выполняет все обязательства по долгосрочным контрактам.В начале октября министры финансов Франции, Испании, Греции, Чехии и Румынии выступили с совместным заявлением, попросив Европейский союз разработать инструментарий для "немедленного реагирования на резкие скачки цен".По их мнению, Брюссель должен координировать закупки топлива, чтобы "укрепить переговорную позицию" и модернизировать энергетический рынок. В опубликованном журналистом Bloomberg Хавьером Бласом тексте документа пять пунктов, в том числе — выяснение причин, по которым текущие газовые контракты оказались неэффективными.Ошибка за ошибкойГлавным драйвером роста цен выступили полупустые газохранилища в преддверии зимы. Потом добавилась нехватка угля и даже ветра. В середине сентября в штормовом Северном море установился штиль. Электрогенерация ветряками обвалилась. Чтобы восполнить дефицит, задействовали газовые и угольные электростанции. Но столкнулись с другой проблемой: в Западной Европе осталось слишком мало мощностей.О просчетах Евросоюза напомнили и в Кремле: ветрогенерация слишком нестабильна, а отказ от долгосрочных контрактов себя не оправдал. Но западные политики не берут на себя ответственность, перекладывая вину на Россию, отмечает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Электроэнергия резко подорожала. Встали крупнейшие предприятия. Больше всего пострадала Великобритания, где цена за мегаватт-час с августа выросла почти в три раза, а с сентября 2020-го — в семь раз. В Германии за месяц — на треть.Обиделись на РоссиюПольский премьер Матеуш Моравецкий бьет тревогу: Европа на пороге масштабного энергетического кризиса.Москву упрекали и некоторые германские политики. Как уверяла Анналена Бербок ("Союз 90 / Зеленые"), Россия неохотно поставляет топливо в Европу, чтобы усилить политическое давление и быстрее запустить свой трубопровод. Она подчеркнула, что пострадают прежде всего немецкие потребители.При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель признает: Россия выполняет все обязательства.В Кремле на подобные выпады реагируют сдержанно. Более того, как сообщил Владимир Путин, поставки уже растут: "Газпром" увеличил на десять процентов, в целом Россия — на 15%. И по газопроводам увеличили на десять процентов, и СПГ до 13% догнали". Президент добавил, что другие продавцы (среди них американцы), наоборот, сократили объемы на 14 миллиардов кубометров.Показали, кто главныйРоссия дает понять, что готова увеличить поставки только при условии, что европейский регулятор одобрит запуск "Северного потока — 2", пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и "Газпрому". По их информации, Москва требует гарантий, что газопроводу позволят работать."Мы не можем прийти на помощь только для того, чтобы компенсировать ошибки, которых мы не совершали", — цитирует Bloomberg сенатора Константина Косачева.Первую нитку уже заполнили техническим газом. Но Nord Stream 2 AG нужно пройти сертификацию в качестве независимого оператора. А эта процедура может затянуться до весны.И, как указывает The Wall Street Journal, Европе нет смысла обижаться на Россию. Крупнейший экспортер нефти и газа демонстрирует, "кто главный" на мировых энергетических рынках.За последние годы Москва усилила позиции и в Организации стран — экспортеров нефти, при этом не являясь ее формальным членом, добавляет WSJ. Еще в 2019-м, когда картель оказался на грани распада, стало ясно, что управляет им фактически Россия. Москва и Эр-Рияд — ключевые участники соглашения ОПЕК+ и крупнейшие поставщики. А потому определяют решения организации: как договорятся друг с другом, так и будет.Нынешний газовый кризис ярко показал, насколько велико влияние России. И у Запада слишком мало козырей, чтобы противостоять столь сильному игроку.

https://ria.ru/20211020/gaz-1755347911.html

https://ria.ru/20211007/gaz-1753488165.html

https://ria.ru/20210920/polsha-1750596451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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