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Липецкий театр танца начинает гастроли по городам ЦФО
Липецкий театр танца начинает гастроли по городам ЦФО - РИА Новости, 21.10.2021
Липецкий театр танца начинает гастроли по городам ЦФО
Государственный театр танца "Казаки России" стал участником федеральной программы "Мы – Россия", в рамках которой с 23 октября по 12 декабря он представит свою... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:31
2021-10-21T15:31
2021-10-21T15:31
липецкая область
игорь артамонов
театр
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ЛИПЕЦК, 21 окт – РИА Новости. Государственный театр танца "Казаки России" стал участником федеральной программы "Мы – Россия", в рамках которой с 23 октября по 12 декабря он представит свою новую программу "Мы из Липецка" в городах Центрального Федерального округа, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор уточнил, что с гастролями, организатором которых является ФГБУК "Росконцерт", коллектив побывает в Смоленске, Туле, Калуге, Белгороде и Владимире. Новая программа ансамбля - это своеобразная энциклопедия казачьей жизни. Эффектные сценические композиции, яркие нарядные костюмы, задорные песни и пляски представляют наследие многочисленных "казачьих" регионов России – от реки Дон и Черного моря до Сибири и Дальнего Востока."Предстоящие гастроли "Казаков России" - это прекрасная возможность познакомить жителей других регионов с историей нашего края, с историей целого сословия и, конечно, с творчеством самого ансамбля, которым мы, его земляки, не устаем восхищаться", - сказал глава региона.Федеральная программа "Мы – Россия" разработана по инициативе министерства культуры РФ.
https://ria.ru/20211019/rekonstruktsiya-1755201508.html
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игорь артамонов, театр
ЛИПЕЦК, 21 окт – РИА Новости
. Государственный театр танца "Казаки России" стал участником федеральной программы "Мы – Россия", в рамках которой с 23 октября по 12 декабря он представит свою новую программу "Мы из Липецка" в городах Центрального Федерального округа, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
Губернатор уточнил, что с гастролями, организатором которых является ФГБУК "Росконцерт", коллектив побывает в Смоленске, Туле, Калуге, Белгороде и Владимире. Новая программа ансамбля - это своеобразная энциклопедия казачьей жизни. Эффектные сценические композиции, яркие нарядные костюмы, задорные песни и пляски представляют наследие многочисленных "казачьих" регионов России – от реки Дон и Черного моря до Сибири и Дальнего Востока.
"Предстоящие гастроли "Казаков России" - это прекрасная возможность познакомить жителей других регионов с историей нашего края, с историей целого сословия и, конечно, с творчеством самого ансамбля, которым мы, его земляки, не устаем восхищаться", - сказал глава региона.
Федеральная программа "Мы – Россия" разработана по инициативе министерства культуры РФ.