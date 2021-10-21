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В Подмосковье принят закон, который решит проблему нелегальных гаражей
В Подмосковье принят закон, который решит проблему нелегальных гаражей - РИА Новости, 21.10.2021
В Подмосковье принят закон, который решит проблему нелегальных гаражей
Нелегальных гаражей в Московской области пока значительно больше, чем зарегистрированных. Мособлдума приняла законопроект, который решит проблему незаконных... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T20:07
2021-10-21T20:07
2021-10-21T20:07
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Нелегальных гаражей в Московской области пока значительно больше, чем зарегистрированных. Мособлдума приняла законопроект, который решит проблему незаконных построек. Новый закон позволит найти нелегальные гаражи и поможет владельцам оформить права на них. Об этом сообщил телеканал "360".Все нелегальные гаражи выявят и внесут в единый реестр. Владельцам помогут собрать необходимые документы и оформить права по "гаражной амнистии" как на сами гаражи, так и на участки земли под ними.По словам зампреда правительства МО Андрея Разина, в Едином государственном реестре недвижимости на данный момент зарегистрировано почти 37 тысяч гаражных кооперативов. Но незарегистрированных объектов пока намного больше."Около 3,5–4,5 миллиона объектов, которые можно отнести к гаражам, в России все еще остаются незарегистрированными", – сказал Разин.
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московская область (подмосковье), московская областная дума