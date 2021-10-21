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Бывшего участника ДДТ Галицкого похоронят в Калуге

Бывшего участника ДДТ Галицкого похоронят в Калуге - РИА Новости, 21.10.2021

Бывшего участника ДДТ Галицкого похоронят в Калуге

Похороны бывшего участника группы ДДТ Дмитрия Галицкого состоятся в Калуге, сообщил РИА Новости директор московского театра песни "Синяя птица" Александр... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T16:41

2021-10-21T16:41

2021-10-21T16:41

тюменская область

калуга

ддт

евгений осин

дмитрий галицкий

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Похороны бывшего участника группы ДДТ Дмитрия Галицкого состоятся в Калуге, сообщил РИА Новости директор московского театра песни "Синяя птица" Александр Зуборев.Галицкий скончался в среду вечером после операции на поджелудочной железе."Похороны пройдут в Калуге, скорее всего во вторник", - сказал Зуборев.Дмитрий Галицкий родился в Тюменской области 4 января 1956 года. Артист сотрудничал с группой ДДТ, Евгением Осиным, Валерием Ободзинским, был участником ВИА "Синяя птица".

тюменская область

калуга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюменская область, калуга, ддт, евгений осин, дмитрий галицкий