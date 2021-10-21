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Бывшего участника ДДТ Галицкого похоронят в Калуге
Бывшего участника ДДТ Галицкого похоронят в Калуге - РИА Новости, 21.10.2021
Бывшего участника ДДТ Галицкого похоронят в Калуге
Похороны бывшего участника группы ДДТ Дмитрия Галицкого состоятся в Калуге, сообщил РИА Новости директор московского театра песни "Синяя птица" Александр... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T16:41
2021-10-21T16:41
2021-10-21T16:41
тюменская область
калуга
ддт
евгений осин
дмитрий галицкий
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Похороны бывшего участника группы ДДТ Дмитрия Галицкого состоятся в Калуге, сообщил РИА Новости директор московского театра песни "Синяя птица" Александр Зуборев.Галицкий скончался в среду вечером после операции на поджелудочной железе."Похороны пройдут в Калуге, скорее всего во вторник", - сказал Зуборев.Дмитрий Галицкий родился в Тюменской области 4 января 1956 года. Артист сотрудничал с группой ДДТ, Евгением Осиным, Валерием Ободзинским, был участником ВИА "Синяя птица".
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тюменская область, калуга, ддт, евгений осин, дмитрий галицкий
Бывшего участника ДДТ Галицкого похоронят в Калуге
Похороны бывшего участника группы ДДТ Дмитрия Галицкого состоятся во вторник в Калуге