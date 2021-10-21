https://ria.ru/20211021/fudkorty-1755618896.html
В Ульяновской области фудкорты меняют формат работы
В Ульяновской области фудкорты меняют формат работы - РИА Новости, 21.10.2021
В Ульяновской области фудкорты меняют формат работы
Фудкорты в торговых центрах Ульяновской области из-за ситуации с коронавирусом с 22 октября смогут работать только навынос, сообщил руководитель корпорации... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T16:26
2021-10-21T16:26
2021-10-21T16:26
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САМАРА, 21 окт - РИА Новости. Фудкорты в торговых центрах Ульяновской области из-за ситуации с коронавирусом с 22 октября смогут работать только навынос, сообщил руководитель корпорации развития промышленности и предпринимательства региона Руслан Гайнетдинов."Фудкорты в торговых комплексах с завтрашнего дня смогут работать только на вынос. В связи с резким ростом заболеваемости вводятся новые ограничения, которые призваны снизить вероятность заражения и сдержать темп распространения вируса", - написал Гайнетдинов в своем Instagram.Он добавил, что в торговых центрах также рекомендуется приостановить работу бесплатных публичных точек доступа Wi-Fi и убрать из общих залов любые места для отдыха людей.Ранее в Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников ряда сфер, в том числе образования, здравоохранения, обслуживания, услуг, досуга и других. Кроме того, планируется, что с 1 ноября в регионе посещение массовых мероприятий, объектов общепита, салонов красоты, фитнес-центров, кинотеатров и театров будет возможно только при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или подтверждения перенесенного COVID.В Ульяновской области лабораторно подтвержден 90 491 случай заражения, в том числе 409 за последние сутки, скончались 2858 человек с COVID-19, выздоровели 79 832 человека.
https://ria.ru/20211020/vaktsinatsiya-1755409613.html
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общество, ульяновская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Ульяновской области фудкорты меняют формат работы
В Ульяновской области фудкорты в ТЦ с 22 октября будут работать только навынос