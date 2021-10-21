https://ria.ru/20211021/frantsiya-1755455803.html

"Предатель и ничтожество": президента винят в распродаже великой страны

"Предатель и ничтожество": президента винят в распродаже великой страны - РИА Новости, 21.10.2021

"Предатель и ничтожество": президента винят в распродаже великой страны

"Предатель и ничтожество" — толстенная книга, 630 страниц, практически фолиант: во Франции опубликовано расследование о жизни и о работе Эммануэля Макрона на... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T08:00

2021-10-21T08:00

2021-10-21T08:03

авторы

франция

бернар арно

эммануэль макрон

брижит макрон

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"Предатель и ничтожество" — толстенная книга, 630 страниц, практически фолиант: во Франции опубликовано расследование о жизни и о работе Эммануэля Макрона на посту президента республики.Затронуты и предыдущие этапы его карьеры — как чиновника, так и банкира.Елисейский дворец, которого многочисленные куртизаны от бомонда и прессы поставили в известность, что такая книга готовится, издал специальное распоряжение, запретив под страхом санкций общаться с журналистами Жераром Даве и Фабрисом Леммом всем сотрудникам (включая даже обслуживающий персонал).Те же потратили на сбор материалов не менее четырех лет."Предатель и ничтожество" — политическая вивисекция деятельности восьмого по счету президента Пятой республики, в которой каждое утверждение подтверждено фактами, цифрами и свидетельствами.Портрет главы страны, который настоятельно и постоянно всегда подчеркивает свою приверженность всем добродетелям, на деле оказывается, как это сумели выяснить авторы, "лжецом и манипулятором", чьи политические манеры в решении вопросов не просто напоминают абсолютистскую эпоху, но и в точности соответствуют знаменитому "Государство — это я!".Но если Людовик XIV, которому эта фраза приписывается, страну собирал, культуру ее оберегал, а славы Франции не стеснялся, то Макрон действует (как это явствует из изложенного в книге) диаметрально противоположным образом.Авторы, разумеется, не могли не задаться вопросом: в чем причина, что лидер страны, культурная традиция которой насчитывает полторы тысячи лет, а государственный аппарат был на протяжении столетий образцом эффективности и чья экономика сохраняла устойчивость даже в периоды кризисов, все это пытается разрушить?Откуда этот комплекс Герострата у человека, получившего отменное образование?И ответ они нашли отнюдь не в сфере психологии — все оказалось гораздо проще и вульгарнее.Макрон, который ставил целью взобраться на французский политический олимп, по мнению авторов, решил это сделать не честным и открытым путем, которым проходили его предшественники (чаще всего старт они брали, начиная со скромных должностей либо в законодательной, либо в исполнительной ветвях власти), а как Тартюф.Он рассуждал о "социальной справедливости и о движении вперед", одновременно договариваясь о поддержке с глобалистами — в обмен на оказанные услуги.Знакомства, как в фискальном ведомстве Франции, где он начал свою трудовую биографию, так и у Ротшильдов, давали Эммануэлю Макрону абсолютно невиданные в истории страны связи и финансовые ресурсы.Но не только.Всякий раз, когда информация о продаже становилась достоянием гласности, Макрон приезжал на место, так сказать, преступления, где клялся и божился, что "все будет хорошо", и, как водится это у тартюфов, обманывал.Авторы расследования упоминают, что подобные слияния и поглощения сопровождались в том числе и выплатами "комиссионных". Так на французском именуется то, что в России принято в разговоре называть откатами. Причем о существовании таких откатов юстиция была в курсе, однако всякий раз проверки заканчивались ничем и дела просто клали под сукно.Взятые обязательства перед спонсорами его будущей избирательной кампании касались даже того, как, точнее, во что будет, если его изберут президентом, одеваться Брижит Макрон (представительские наряды и драгоценности нынешней первой дамы всегда и исключительно — от домов моды, входящих в концерн LVMH). Ведь его владелец Бернар Арно Макрону оказал и продолжает оказывать колоссальную поддержку.Оба журналиста, и Жерар Даве, и Фабрис Лемм, опираясь на собранные свидетельства, делают два вывода.Первое. Эммануэль Макрон умеет лгать так, что у него получилось обвести вокруг пальца практически все прежние политические элиты страны, которые даже представить не могли, что этот чрезвычайно воспитанный, вежливый, с изысканными манерами молодой человек способен предавать — и оптом, и в розницу — всех тех, кто помогал ему взбираться на самый верх.И второе. Оба журналиста акцентируют внимание на, так сказать, целевой аудитории нынешнего французского лидера, когда тот плетет свои интриги и решает исключительно свои задачи: почти всегда это пожилые и очень пожилые мужчины, которым Макрон, как они замечают, "умеет нравиться".Нравиться на практически профессиональном уровне. Это, кстати, один из навыков, требуемый для работы тех, кого еще называют "девушками с низкой социальной ответственностью".Только если девушки продают себя и свое тело для заработка и/или удовольствия, то президент Франции торгует страной и судьбами тех, кто в ней живет.Ведь даже в случае будущего возможного проигрыша на выборах этому современному Тартюфу лично не грозит ничего: глобалисты, на манер герцога Ришелье, видя объем принесенной им пользы (и ущерб, который Макрон нанес Франции), уже выписали охранную грамоту своему протеже.

https://radiosputnik.ria.ru/20211015/1754785616.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210926/frantsiya-1751896912.html

https://ria.ru/20210728/makron-1743320968.html

https://ria.ru/20210609/makron-1736317272.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

авторы, франция, бернар арно, эммануэль макрон, брижит макрон