10:47 21.10.2021 (обновлено: 11:04 21.10.2021)
В МИД описали ситуацию вокруг нормандского формата
Замглавы МИД Руденко: Россия готова к встрече в нормандском формате, когда будут условия
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Москва не оценивает ситуацию с нормандским форматом по Украине как кризисную, контакты продолжаются, но для встречи министров или лидеров пока условий нет, так как Киев не выполняет свои обязательства, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.
"Насчет нормандского формата - мы не оцениваем ситуацию как кризисную",- сказал Руденко. Он подчеркнул, что контакты уже продолжительное время ведутся по определенным каналам, "в первую очередь по линии политических советников лидеров стран".
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"Ряд стран нормандского формата, не будем называть кто, хотели бы проведения встречи министров и встречи лидеров - саммита нормандского. Но наша позиция не изменилась: мы пока не видим, что Украина действительно выполняет те обязательства, которые были приняты ею в рамках и минского комплекса мер, и на парижском саммите 2019 года",- отметил Руденко.
"Как только для этого будут созданы все необходимые условия, то, конечно, все необходимые переговорные форматы будут задействованы",- резюмировал замминистра.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате. В Кремле считают, что провести саммит в "нормандском формате" было бы хорошо, но он должен быть подготовлен. В Кремле ранее заявили, что есть риск не успеть с проведением саммита в "нормандском формате" при уходящей с поста канцлера Германии Меркель.
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