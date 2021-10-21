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В МИД описали ситуацию вокруг нормандского формата
В МИД описали ситуацию вокруг нормандского формата - РИА Новости, 21.10.2021
В МИД описали ситуацию вокруг нормандского формата
Москва не оценивает ситуацию с нормандским форматом по Украине как кризисную, контакты продолжаются, но для встречи министров или лидеров пока условий нет, так... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T10:47
2021-10-21T11:04
в мире
минские соглашения
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей руденко
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Москва не оценивает ситуацию с нормандским форматом по Украине как кризисную, контакты продолжаются, но для встречи министров или лидеров пока условий нет, так как Киев не выполняет свои обязательства, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко."Насчет нормандского формата - мы не оцениваем ситуацию как кризисную",- сказал Руденко. Он подчеркнул, что контакты уже продолжительное время ведутся по определенным каналам, "в первую очередь по линии политических советников лидеров стран"."Ряд стран нормандского формата, не будем называть кто, хотели бы проведения встречи министров и встречи лидеров - саммита нормандского. Но наша позиция не изменилась: мы пока не видим, что Украина действительно выполняет те обязательства, которые были приняты ею в рамках и минского комплекса мер, и на парижском саммите 2019 года",- отметил Руденко."Как только для этого будут созданы все необходимые условия, то, конечно, все необходимые переговорные форматы будут задействованы",- резюмировал замминистра.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате. В Кремле считают, что провести саммит в "нормандском формате" было бы хорошо, но он должен быть подготовлен. В Кремле ранее заявили, что есть риск не успеть с проведением саммита в "нормандском формате" при уходящей с поста канцлера Германии Меркель.
https://ria.ru/20210926/peskov-1751875181.html
https://ria.ru/20211014/lavrov-1754519235.html
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в мире, минские соглашения, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко
10:47 21.10.2021 (обновлено: 11:04 21.10.2021)
 
В МИД описали ситуацию вокруг нормандского формата

Замглавы МИД Руденко: Россия готова к встрече в нормандском формате, когда будут условия

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Москва не оценивает ситуацию с нормандским форматом по Украине как кризисную, контакты продолжаются, но для встречи министров или лидеров пока условий нет, так как Киев не выполняет свои обязательства, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.
"Насчет нормандского формата - мы не оцениваем ситуацию как кризисную",- сказал Руденко. Он подчеркнул, что контакты уже продолжительное время ведутся по определенным каналам, "в первую очередь по линии политических советников лидеров стран".
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
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"Ряд стран нормандского формата, не будем называть кто, хотели бы проведения встречи министров и встречи лидеров - саммита нормандского. Но наша позиция не изменилась: мы пока не видим, что Украина действительно выполняет те обязательства, которые были приняты ею в рамках и минского комплекса мер, и на парижском саммите 2019 года",- отметил Руденко.
"Как только для этого будут созданы все необходимые условия, то, конечно, все необходимые переговорные форматы будут задействованы",- резюмировал замминистра.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате. В Кремле считают, что провести саммит в "нормандском формате" было бы хорошо, но он должен быть подготовлен. В Кремле ранее заявили, что есть риск не успеть с проведением саммита в "нормандском формате" при уходящей с поста канцлера Германии Меркель.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 11:36
Лавров рассказал о перспективах "нормандского формата"
 
В миреМинские соглашенияРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Андрей Руденко
 
 
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