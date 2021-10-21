https://ria.ru/20211021/filosofiya-1755660839.html
Путин рассказал, кого из философов читает
Путин рассказал, кого из философов читает - РИА Новости, 21.10.2021
Путин рассказал, кого из философов читает
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что читает философов Ивана Ильина, Николая Бердяева и других русских мыслителей, которые думали о России и ее будущем. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:44
2021-10-21T18:44
2021-10-21T19:37
владимир путин
россия
общество
философия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что читает философов Ивана Ильина, Николая Бердяева и других русских мыслителей, которые думали о России и ее будущем."Не хотел бы говорить, что Иван Ильин только, но я читаю Ильина до сих пор, у меня книжка лежит на полочке, и время от времени снимаю, читаю. Бердяева я упомянул, других наших мыслителей. Это все люди, которые думали о России, думали о ее будущем, и, конечно, мне с поправкой на то время, когда они творили, писали, формулировали свои идеи, все равно мне очень интересен ход их мыслей", - сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, известная идея пассионарности нации — интересная идея. "Можно спорить, до сих пор ещё спорят. По идеям, которые ими были сформулированы, до сих идут споры, значит, это не пустые идеи как минимум", - отметил президент.
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РИА Новости
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РИА Новости
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владимир путин, россия, общество, философия
18:44 21.10.2021 (обновлено: 19:37 21.10.2021)
Путин рассказал, кого из философов читает
Путин: читаю Ильина, Бердяева и других русских мыслителей, думавших о России и ее будущем
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
сообщил, что читает философов Ивана Ильина, Николая Бердяева и других русских мыслителей, которые думали о России
и ее будущем.
"Не хотел бы говорить, что Иван Ильин только, но я читаю Ильина до сих пор, у меня книжка лежит на полочке, и время от времени снимаю, читаю. Бердяева я упомянул, других наших мыслителей. Это все люди, которые думали о России, думали о ее будущем, и, конечно, мне с поправкой на то время, когда они творили, писали, формулировали свои идеи, все равно мне очень интересен ход их мыслей", - сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, известная идея пассионарности нации — интересная идея. "Можно спорить, до сих пор ещё спорят. По идеям, которые ими были сформулированы, до сих идут споры, значит, это не пустые идеи как минимум", - отметил президент.