Белоруссия не примет участие в "Евровидении — 2022"
Белоруссия не примет участие в конкурсе песни "Евровидение — 2022"
МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Белоруссия не будет участвовать в музыкальном конкурсе "Евровидение-2022", об этом стало известно из информации с официального сайта европейского песенного конкурса, который пройдет весной 2022 года в итальянском Турине.
Согласно информации, организацией и вещанием крупнейшего конкурса живых исполнителей занимается 41 вещательная компания.
"Конкурс в 66 раз организован Европейской вещательной корпорацией, пройдет в Турине 10, 12 и 14 мая 2022 года. Как и в предыдущем году, трансляции организуют 39 стран, к ним присоединятся Черногория и Армения".
Белоруссии в списке участников нет. Всего в конкурсе примут участие 39 стран.
9 октября, 08:00ШоубизКарта Евровидения: где проходил конкурс до Турина
Летом 2021 года государственный медиахолдинг Белоруссии "Белтелерадиокомпания" сообщил, что окончательно приостановлено его членство в Европейском вещательном союзе. Медиахолдинг подвергается критике со стороны оппозиции из-за характера освещения протестов, начавшихся в августе 2020 года после президентских выборов в Белоруссии, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После выборов у стен офиса компании проходили акции против ее информационной политики, часть сотрудников объявили о забастовке. Позже ряд сотрудников уволились. В свою очередь в сентябре руководство холдинга заявляло, что некоторые сотрудники уволились из-за поступавших в их адрес и членов их семей угроз.
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран постепенно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий. ЕС также принял решение об экономических секторальных санкциях.