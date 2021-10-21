https://ria.ru/20211021/evrovidenie-1755706868.html

Белоруссия не примет участие в "Евровидении — 2022"

Белоруссия не примет участие в "Евровидении — 2022" - РИА Новости, 21.10.2021

Белоруссия не примет участие в "Евровидении — 2022"

Белоруссия не будет участвовать в музыкальном конкурсе "Евровидение-2022", об этом стало известно из информации с официального сайта европейского песенного... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T22:56

2021-10-21T22:56

2021-10-21T22:56

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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Белоруссия не будет участвовать в музыкальном конкурсе "Евровидение-2022", об этом стало известно из информации с официального сайта европейского песенного конкурса, который пройдет весной 2022 года в итальянском Турине.Согласно информации, организацией и вещанием крупнейшего конкурса живых исполнителей занимается 41 вещательная компания."Конкурс в 66 раз организован Европейской вещательной корпорацией, пройдет в Турине 10, 12 и 14 мая 2022 года. Как и в предыдущем году, трансляции организуют 39 стран, к ним присоединятся Черногория и Армения".Белоруссии в списке участников нет. Всего в конкурсе примут участие 39 стран.Летом 2021 года государственный медиахолдинг Белоруссии "Белтелерадиокомпания" сообщил, что окончательно приостановлено его членство в Европейском вещательном союзе. Медиахолдинг подвергается критике со стороны оппозиции из-за характера освещения протестов, начавшихся в августе 2020 года после президентских выборов в Белоруссии, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После выборов у стен офиса компании проходили акции против ее информационной политики, часть сотрудников объявили о забастовке. Позже ряд сотрудников уволились. В свою очередь в сентябре руководство холдинга заявляло, что некоторые сотрудники уволились из-за поступавших в их адрес и членов их семей угроз.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран постепенно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий. ЕС также принял решение об экономических секторальных санкциях.

https://ria.ru/20211009/evrovidenie-1753703034.html

https://ria.ru/20210825/pravi-1747015774.html

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в мире, белоруссия, евровидение, европейский вещательный союз