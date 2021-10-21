https://ria.ru/20211021/evolyutsiya-1755501519.html
Станет ли пандемия коронавируса апокалипсисом
Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса - РИА Новости, 21.10.2021
Станет ли пандемия коронавируса апокалипсисом
Будут ли появляться новые варианты коронавирусной инфекции и обязательно ли они будут более опасными и агрессивными, как это было со штаммом "дельта", рассказал РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T04:09
2021-10-21T04:09
2021-10-21T04:09
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
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александр бутенко
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Будут ли появляться новые варианты коронавирусной инфекции и обязательно ли они будут более опасными и агрессивными, как это было со штаммом "дельта", рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог Центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко.По его словам, появление новых штаммов вируса – это естественный процесс, который невозможно остановить, как нельзя прекратить, например, извержение вулканов.Поэтому, отметил вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ профессор Александр Бутенко, ученые неизбежно будут фиксировать новые варианты коронавируса, однако они не обязательно будут более опасными, чем уже существующие.Он убежден, что пандемия COVID-19 – "это не апокалипсис", ее возможно победить."Когда-то все вернется к нормальному состоянию. Предпосылки к этому есть – приобретается опыт и научным сообществом, и системой здравоохранения. Поэтому в некоторых странах наступает уже отмена всех ограничительных мероприятий, в основном за счет вакцинации, но и за счет приобретения коллективного иммунитета", – добавил вирусолог в интервью радио Sputnik.Там, где вакцинация проводится в массовых масштабах, ситуация заметно улучшается, заключил Александр Бутенко.
https://ria.ru/20211020/delta-shtamm-1755489036.html
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общество, здоровье - общество, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), коронавирус covid-19, александр бутенко
Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
Вирусолог Центра Гамалеи Бутенко назвал мутацию коронавируса естественным процессом
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
Будут ли появляться новые варианты коронавирусной инфекции и обязательно ли они будут более опасными и агрессивными, как это было со штаммом "дельта", рассказал в интервью радио Sputnik
вирусолог Центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко
.
По его словам, появление новых штаммов вируса – это естественный процесс, который невозможно остановить, как нельзя прекратить, например, извержение вулканов.
Поэтому, отметил вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ профессор Александр Бутенко, ученые неизбежно будут фиксировать новые варианты коронавируса, однако они не обязательно будут более опасными, чем уже существующие.
"Появление новых генотипов или вариантов коронавируса, которые происходят от китайского варианта декабря 2019 года, продолжается и будет продолжаться. Во-первых, потому что это естественный процесс эволюции этой группы коронавирусов. Во-вторых, потому что увеличиваются объем и возможности обследования различных источников коронавирусной инфекции. Причем они могут эволюционировать как в сторону увеличения патогенных и вирулентных свойств, так и в сторону их уменьшения", – уточнил Александр Бутенко.
Он убежден, что пандемия COVID-19 – "это не апокалипсис", ее возможно победить.
"Когда-то все вернется к нормальному состоянию. Предпосылки к этому есть – приобретается опыт и научным сообществом, и системой здравоохранения. Поэтому в некоторых странах наступает уже отмена всех ограничительных мероприятий, в основном за счет вакцинации, но и за счет приобретения коллективного иммунитета", – добавил вирусолог в интервью радио Sputnik.
Там, где вакцинация проводится в массовых масштабах, ситуация заметно улучшается, заключил Александр Бутенко.