https://ria.ru/20211021/evolyutsiya-1755501519.html

Станет ли пандемия коронавируса апокалипсисом

Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса - РИА Новости, 21.10.2021

Станет ли пандемия коронавируса апокалипсисом

Будут ли появляться новые варианты коронавирусной инфекции и обязательно ли они будут более опасными и агрессивными, как это было со штаммом "дельта", рассказал РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T04:09

2021-10-21T04:09

2021-10-21T04:09

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

коронавирус covid-19

александр бутенко

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Будут ли появляться новые варианты коронавирусной инфекции и обязательно ли они будут более опасными и агрессивными, как это было со штаммом "дельта", рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог Центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко.По его словам, появление новых штаммов вируса – это естественный процесс, который невозможно остановить, как нельзя прекратить, например, извержение вулканов.Поэтому, отметил вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ профессор Александр Бутенко, ученые неизбежно будут фиксировать новые варианты коронавируса, однако они не обязательно будут более опасными, чем уже существующие.Он убежден, что пандемия COVID-19 – "это не апокалипсис", ее возможно победить."Когда-то все вернется к нормальному состоянию. Предпосылки к этому есть – приобретается опыт и научным сообществом, и системой здравоохранения. Поэтому в некоторых странах наступает уже отмена всех ограничительных мероприятий, в основном за счет вакцинации, но и за счет приобретения коллективного иммунитета", – добавил вирусолог в интервью радио Sputnik.Там, где вакцинация проводится в массовых масштабах, ситуация заметно улучшается, заключил Александр Бутенко.

https://ria.ru/20211020/delta-shtamm-1755489036.html

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общество, здоровье - общество, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), коронавирус covid-19, александр бутенко