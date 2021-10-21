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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211021/eternals-1755360627.html
Первые зрители поделились мнением о "Вечных"
Первые зрители поделились мнением о "Вечных" - РИА Новости, 21.10.2021
Первые зрители поделились мнением о "Вечных"
В Лос-Анджелесе прошла премьера 26-го фильма киновселенной Marvel — "Вечные". Критикам публиковать рецензии еще нельзя, однако в социальных сетях уже появились... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:06
2021-10-21T11:06
культура
анджелина джоли (войт)
новости культуры
кино и сериалы
сальма хайек
кит харингтон
что посмотреть
ричард мэдден
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Лос-Анджелесе прошла премьера 26-го фильма киновселенной Marvel — "Вечные". Критикам публиковать рецензии еще нельзя, однако в социальных сетях уже появились первые отзывы журналистов, успевших посмотреть картину. Об этом сообщает Collider.Герои ленты — Вечные, представители бессмертной инопланетной расы. Они тайно живут на Земле уже семь тысяч лет и защищают людей от пришельцев Девиантов. В фильме снимались Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Кумэйл Нанджиани, Джемма Чан, Кит Харингтон, Ричард Мэдден и другие. Постановщик "Вечных" — Хлоя Чжао, получившая в этом году премию "Оскар" в категории "Лучшая режиссура" за драму "Земля кочевников"."Больше всего в проектах Marvel мне нравится то, что в них постоянно ищут какие-то новые способы рассказывать истории. "Вечные" красиво сняты и совсем не похожи на предыдущие фильмы этой киновселенной. Меня удивили некоторые сюжетные повороты. Две сцены после титров потрясающие", — поделился впечатлениями Стивен Вайнтрауб из Collider. "Вечные" — великолепный фильм, который подтверждает, что Хлоя Чжао — режиссер, создающий зрелищные проекты. Но! В ленте есть какой-то холод или дистанция, между персонажами как командой мало "химии", и это оставило меня равнодушным к происходящему", — заявил критик Джон Роча. "Вечные открывают новые возможности для MCU даже там, где вы и не ждали. Прекрасное здесь сменяет загадочное, а эпичное — интимное. Это фильм с грандиозными идеями, где чувство за частую значит больше, чем все, что происходит. Я очень хочу его посмотреть еще раз", — написал Гектор Наварро. "Вечные" — самый необычный элемент в фильмографии MCU. Фильм больше фокусируется на отношениях между персонажами, а не на экшен-сценах, и это освежает. Здесь воплощены видение и стиль Хлои Чжао", — считает Венди Ли Сцани. "Я очень ждал "Вечных" и с радостью сообщаю, что фильм меня не разочаровал. Хлоя Чжао отправляет зрителей в захватывающее и эмоциональное путешествие. Визуальные эффекты невероятные, и актерский состав убийственно прекрасен. Космическая сторона MCU расширяется", — уверяет Дориан Паркс. Планируется, что в российский прокат фильм выйдет 4 ноября.
https://ria.ru/20210923/eternals-1751345317.html
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анджелина джоли (войт), новости культуры, кино и сериалы, сальма хайек, кит харингтон, что посмотреть , ричард мэдден
11:06 21.10.2021
 
Первые зрители поделились мнением о "Вечных"

В социальных сетях появились первые отзывы зрителей на фильм "Вечные"

© Marvel Entertainment/YoutubeКадр из фильма "Вечные"
Кадр из фильма Вечные
© Marvel Entertainment/Youtube
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Лос-Анджелесе прошла премьера 26-го фильма киновселенной Marvel — "Вечные". Критикам публиковать рецензии еще нельзя, однако в социальных сетях уже появились первые отзывы журналистов, успевших посмотреть картину. Об этом сообщает Collider.
Герои ленты — Вечные, представители бессмертной инопланетной расы. Они тайно живут на Земле уже семь тысяч лет и защищают людей от пришельцев Девиантов.
В фильме снимались Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Кумэйл Нанджиани, Джемма Чан, Кит Харингтон, Ричард Мэдден и другие. Постановщик "Вечных" — Хлоя Чжао, получившая в этом году премию "Оскар" в категории "Лучшая режиссура" за драму "Земля кочевников".
"Больше всего в проектах Marvel мне нравится то, что в них постоянно ищут какие-то новые способы рассказывать истории. "Вечные" красиво сняты и совсем не похожи на предыдущие фильмы этой киновселенной. Меня удивили некоторые сюжетные повороты. Две сцены после титров потрясающие", — поделился впечатлениями Стивен Вайнтрауб из Collider.
"Вечные" — великолепный фильм, который подтверждает, что Хлоя Чжао — режиссер, создающий зрелищные проекты. Но! В ленте есть какой-то холод или дистанция, между персонажами как командой мало "химии", и это оставило меня равнодушным к происходящему", — заявил критик Джон Роча.
Кадр из фильма Вечные
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"Вечные открывают новые возможности для MCU даже там, где вы и не ждали. Прекрасное здесь сменяет загадочное, а эпичное — интимное. Это фильм с грандиозными идеями, где чувство за частую значит больше, чем все, что происходит. Я очень хочу его посмотреть еще раз", — написал Гектор Наварро.
"Вечные" — самый необычный элемент в фильмографии MCU. Фильм больше фокусируется на отношениях между персонажами, а не на экшен-сценах, и это освежает. Здесь воплощены видение и стиль Хлои Чжао", — считает Венди Ли Сцани.
"Я очень ждал "Вечных" и с радостью сообщаю, что фильм меня не разочаровал. Хлоя Чжао отправляет зрителей в захватывающее и эмоциональное путешествие. Визуальные эффекты невероятные, и актерский состав убийственно прекрасен. Космическая сторона MCU расширяется", — уверяет Дориан Паркс.
Планируется, что в российский прокат фильм выйдет 4 ноября.
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КультураАнджелина Джоли (Войт)Новости культурыКино и сериалыСальма ХайекКит Харингтончто посмотретьРичард Мэдден
 
 
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