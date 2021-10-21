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Кабул остался без света из-за взрыва на электростанции
Кабул остался без света из-за взрыва на электростанции - РИА Новости, 21.10.2021
Кабул остался без света из-за взрыва на электростанции
Столица Афганистана Кабул и ряд других афганских провинций остались без электричества из-за взрыва, произошедшего на электростанции к северо-западу от города,... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:42
2021-10-21T19:42
2021-10-21T19:42
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КАБУЛ, 21 окт - РИА Новости. Столица Афганистана Кабул и ряд других афганских провинций остались без электричества из-за взрыва, произошедшего на электростанции к северо-западу от города, сообщила в четверг Государственная энергетическая корпорация Афганистана (DABS).Согласно заявлению, в результате взрыва отключилась линия электропередачи, в связи с чем Кабул и некоторые другие провинции лишились электричества.
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в мире, кабул (город), афганистан
Кабул остался без света из-за взрыва на электростанции
Кабул и другие афганские провинции остались без света из-за взрыва на электростанции