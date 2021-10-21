https://ria.ru/20211021/elektrichestvo-1755678352.html

Кабул остался без света из-за взрыва на электростанции

Кабул остался без света из-за взрыва на электростанции - РИА Новости, 21.10.2021

Кабул остался без света из-за взрыва на электростанции

Столица Афганистана Кабул и ряд других афганских провинций остались без электричества из-за взрыва, произошедшего на электростанции к северо-западу от города,... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:42

2021-10-21T19:42

2021-10-21T19:42

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КАБУЛ, 21 окт - РИА Новости. Столица Афганистана Кабул и ряд других афганских провинций остались без электричества из-за взрыва, произошедшего на электростанции к северо-западу от города, сообщила в четверг Государственная энергетическая корпорация Афганистана (DABS).Согласно заявлению, в результате взрыва отключилась линия электропередачи, в связи с чем Кабул и некоторые другие провинции лишились электричества.

https://radiosputnik.ria.ru/20211021/kabul-1755551982.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), афганистан