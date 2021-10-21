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В Крыму начнут производство экспресс-тестов на COVID-19
В Крыму начнут производство экспресс-тестов на COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021
В Крыму начнут производство экспресс-тестов на COVID-19
В Крыму в течение полутора месяцев развернут производство и начнут выпуск экспресс-тестов по выявлению COVID-19, сообщил генеральный директор Корпорации... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T13:31
2021-10-21T13:31
2021-10-21T13:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. В Крыму в течение полутора месяцев развернут производство и начнут выпуск экспресс-тестов по выявлению COVID-19, сообщил генеральный директор Корпорации развития республики Дмитрий Ворона."В течение полутора месяцев в республике будет развернуто производство экспресс-тестов по выявлению инфекционных заболеваний, в том числе и новой коронавирусной инфекции. Это позволит выполнить поручение президента по профилактике COVID-19 и в разы расширить объем тестирования инфицированных", - сказал журналистам Ворона.По его словам, соглашение по производству экспресс-тестовых систем "КрымТест" будет подписано с компанией "Уайт Продакт" (WhiteProduct).
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общество, республика крым, здоровье - общество, корпорация развития, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:31 21.10.2021 (обновлено: 13:37 21.10.2021)
В Крыму начнут производство экспресс-тестов на COVID-19
В Крыму в течение полутора месяцев начнут выпуск экспресс-тестов на COVID-19