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Туризм
https://ria.ru/20211021/egipet-1755321298.html
В Египте обновят банкноты номиналом в десять и 20 фунтов
В Египте обновят банкноты номиналом в десять и 20 фунтов - РИА Новости, 21.10.2021
В Египте обновят банкноты номиналом в десять и 20 фунтов
В ноябре в Египте введут в оборот новые купюры местной валюты — египетского фунта, и туроператоры объясняют, что делать путешественникам, имеющим старые деньги... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:10
2021-10-21T11:10
туризм
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новости - туризм
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В ноябре в Египте введут в оборот новые купюры местной валюты — египетского фунта, и туроператоры объясняют, что делать путешественникам, имеющим старые деньги на руках, сообщает АТОР.По информации от Центрального банка Египта, в начале ноября в оборот войдут обновленные купюры с самым востребованным у граждан номиналом в десять и 20 фунтов, изготовленные из полимерных материалов.Новые банкноты будут служить в три раза дольше, у них лучше защита от подделок и вандализма. Например, на них нельзя оставить надписи, как это нередко встречается на нынешних бумажных. Одномоментной замены обычных денег на "пластиковые" не произойдет, процесс будет постепенным.По сообщению Центрального банка Египта, дизайн купюр останется прежним. Единственным новшеством станет голографический радужный знак, подтверждающий их подлинность.По мнению туроператоров, российским путешественникам, которые собираются в Египет, не стоит волноваться по поводу денежного новшества. Первые партии "радужных" банкнот будут небольшими и "растворятся" в общем денежном обороте.Во-вторых, менять доллары или евро на местную валюту вовсе не обязательно. В магазинах, кафе, ресторанах и других заведениях Египта расплачиваться можно как в долларах или евро, так и в фунтах. Кроме этого, для оплаты покупок практически везде принимаются банковские карты.Если туристам все-таки понадобятся египетские фунты, то проблем с валютой не будет. Банкоматы и обменные пункты расположены в большинстве отелей.
https://ria.ru/20211019/egipet-1755190693.html
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деньги, египет, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), наличные деньги, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
11:10 21.10.2021
 
В Египте обновят банкноты номиналом в десять и 20 фунтов

Эксперты объяснили, что делать туристам в Египте при замене банкнот на новые

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПродавец креветок на улице в Шарм-эль-Шейхе
Продавец креветок на улице в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В ноябре в Египте введут в оборот новые купюры местной валюты — египетского фунта, и туроператоры объясняют, что делать путешественникам, имеющим старые деньги на руках, сообщает АТОР.
По информации от Центрального банка Египта, в начале ноября в оборот войдут обновленные купюры с самым востребованным у граждан номиналом в десять и 20 фунтов, изготовленные из полимерных материалов.
Новые банкноты будут служить в три раза дольше, у них лучше защита от подделок и вандализма. Например, на них нельзя оставить надписи, как это нередко встречается на нынешних бумажных. Одномоментной замены обычных денег на "пластиковые" не произойдет, процесс будет постепенным.
По сообщению Центрального банка Египта, дизайн купюр останется прежним. Единственным новшеством станет голографический радужный знак, подтверждающий их подлинность.
По мнению туроператоров, российским путешественникам, которые собираются в Египет, не стоит волноваться по поводу денежного новшества. Первые партии "радужных" банкнот будут небольшими и "растворятся" в общем денежном обороте.
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Во-вторых, менять доллары или евро на местную валюту вовсе не обязательно. В магазинах, кафе, ресторанах и других заведениях Египта расплачиваться можно как в долларах или евро, так и в фунтах. Кроме этого, для оплаты покупок практически везде принимаются банковские карты.
Если туристам все-таки понадобятся египетские фунты, то проблем с валютой не будет. Банкоматы и обменные пункты расположены в большинстве отелей.
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