https://ria.ru/20211021/egipet-1755321298.html

В Египте обновят банкноты номиналом в десять и 20 фунтов

В Египте обновят банкноты номиналом в десять и 20 фунтов - РИА Новости, 21.10.2021

В Египте обновят банкноты номиналом в десять и 20 фунтов

В ноябре в Египте введут в оборот новые купюры местной валюты — египетского фунта, и туроператоры объясняют, что делать путешественникам, имеющим старые деньги... РИА Новости, 21.10.2021

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В ноябре в Египте введут в оборот новые купюры местной валюты — египетского фунта, и туроператоры объясняют, что делать путешественникам, имеющим старые деньги на руках, сообщает АТОР.По информации от Центрального банка Египта, в начале ноября в оборот войдут обновленные купюры с самым востребованным у граждан номиналом в десять и 20 фунтов, изготовленные из полимерных материалов.Новые банкноты будут служить в три раза дольше, у них лучше защита от подделок и вандализма. Например, на них нельзя оставить надписи, как это нередко встречается на нынешних бумажных. Одномоментной замены обычных денег на "пластиковые" не произойдет, процесс будет постепенным.По сообщению Центрального банка Египта, дизайн купюр останется прежним. Единственным новшеством станет голографический радужный знак, подтверждающий их подлинность.По мнению туроператоров, российским путешественникам, которые собираются в Египет, не стоит волноваться по поводу денежного новшества. Первые партии "радужных" банкнот будут небольшими и "растворятся" в общем денежном обороте.Во-вторых, менять доллары или евро на местную валюту вовсе не обязательно. В магазинах, кафе, ресторанах и других заведениях Египта расплачиваться можно как в долларах или евро, так и в фунтах. Кроме этого, для оплаты покупок практически везде принимаются банковские карты.Если туристам все-таки понадобятся египетские фунты, то проблем с валютой не будет. Банкоматы и обменные пункты расположены в большинстве отелей.

https://ria.ru/20211019/egipet-1755190693.html

https://ria.ru/20211019/seyshely-1755063632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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