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Экс-солисту "Ляписа Трубецкого" грозит до пяти лет ограничения свободы

Экс-солисту "Ляписа Трубецкого" грозит до пяти лет ограничения свободы - РИА Новости, 21.10.2021

Экс-солисту "Ляписа Трубецкого" грозит до пяти лет ограничения свободы

После инцидента на концерте в Полтаве с экс-лидером группы "Ляпис Трубецкой" и солистом группы Brutto Сергеем Михалком возбуждено уголовное дело по статье... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T21:19

2021-10-21T21:19

2021-10-21T21:19

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КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. После инцидента на концерте в Полтаве с экс-лидером группы "Ляпис Трубецкой" и солистом группы Brutto Сергеем Михалком возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство" УК Украины, исполнителю грозит до пяти лет ограничения свободы, сообщил пресс-секретарь полиции Полтавской области Юрий Сулаев.Лидер группы Brutto и бывший солист "Ляписа Трубецкого" Сергей Михалок на концерте в украинской Полтаве обругал и ударил мужчину, вышедшего на сцену. Инцидент засняли на видео, ролик попал в сеть. Во время концерта, который давал Михалок, на сцену вышел неизвестный мужчина с гитарой. Певец агрессивно отреагировал на это и начал грубо с ним общаться, а затем ударил мужчину."Открыто и расследуется уголовное производство (дело — ред.) по статье "Хулиганство". Если будет установлена вина участника инцидента, музыканта, то ему грозит штраф от 8500 гривен (324 доллара — ред.) либо ограничение свободы до пяти лет", — цитирует Сулаева интернет-издание "Сегодня".

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в мире, украина, полтавская область, ляпис трубецкой