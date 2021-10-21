https://ria.ru/20211021/draka-1755509719.html
Полиция проверит инцидент с дракой у общежития новосибирского университета
Полиция проверит инцидент с дракой у общежития новосибирского университета - РИА Новости, 21.10.2021
Полиция проверит инцидент с дракой у общежития новосибирского университета
Полиция в Новосибирске организовала проверку после устроенной мужчинами драки у одного из общежитий Новосибирского государственного педагогического... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T06:06
2021-10-21T06:06
2021-10-21T06:06
происшествия
новосибирск
новосибирский государственный педагогический университет
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НОВОСИБИРСК, 21 окт – РИА Новости. Полиция в Новосибирске организовала проверку после устроенной мужчинами драки у одного из общежитий Новосибирского государственного педагогического университета, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по Новосибирской области.Ранее в соцсетях и СМИ появился видеоролик с дракой у общежития НГПУ. В комментариях очевидцы пишут, что мужчины приехали к общежитию и якобы стали требовать от студентов "снять девочек", после чего устроили драку.В главке добавили, что за медицинской помощью участники конфликта не обращались.
https://ria.ru/20211006/raskayanie-1753403595.html
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РИА Новости
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происшествия, новосибирск, новосибирский государственный педагогический университет
Полиция проверит инцидент с дракой у общежития новосибирского университета
Полиция проверит инцидент с дракой у общежития Новосибирского педуниверситета