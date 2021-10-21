https://ria.ru/20211021/draka-1755509719.html

Полиция проверит инцидент с дракой у общежития новосибирского университета

Полиция проверит инцидент с дракой у общежития новосибирского университета - РИА Новости, 21.10.2021

Полиция проверит инцидент с дракой у общежития новосибирского университета

Полиция в Новосибирске организовала проверку после устроенной мужчинами драки у одного из общежитий Новосибирского государственного педагогического... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T06:06

2021-10-21T06:06

2021-10-21T06:06

происшествия

новосибирск

новосибирский государственный педагогический университет

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НОВОСИБИРСК, 21 окт – РИА Новости. Полиция в Новосибирске организовала проверку после устроенной мужчинами драки у одного из общежитий Новосибирского государственного педагогического университета, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по Новосибирской области.Ранее в соцсетях и СМИ появился видеоролик с дракой у общежития НГПУ. В комментариях очевидцы пишут, что мужчины приехали к общежитию и якобы стали требовать от студентов "снять девочек", после чего устроили драку.В главке добавили, что за медицинской помощью участники конфликта не обращались.

https://ria.ru/20211006/raskayanie-1753403595.html

новосибирск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирск, новосибирский государственный педагогический университет