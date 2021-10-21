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Три автомобиля миссии ОБСЕ выехали с территории гостиницы в центре Донецка
Три автомобиля миссии ОБСЕ выехали с территории гостиницы в центре Донецка - РИА Новости, 21.10.2021
Три автомобиля миссии ОБСЕ выехали с территории гостиницы в центре Донецка
Три автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ выехали с территории гостиницы в центре Донецка, которую в течение недели блокируют активисты, передает... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:13
2021-10-21T11:13
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Три автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ выехали с территории гостиницы в центре Донецка, которую в течение недели блокируют активисты, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что у гостиницы в центре Донецка, где размещаются сотрудники СММ ОБСЕ, проходит акция протеста. Собравшиеся выражают недовольство действиями наблюдателей в момент пленения представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Кроме того, активисты недоволны работой миссии в Донбассе в целом.Три автомобиля наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покинули территорию гостиницы. Активисты не препятствовали выезду автомобилей. В момент начала движения машин ОБСЕ звучала музыка "Прощание славянки", передает корреспондент РИА Новости.В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом, а также в пятницу отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211019/obse-1755262710.html
https://ria.ru/20211019/donbass-1755168126.html
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в мире, оон, луганск, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр
11:13 21.10.2021
 
Три автомобиля миссии ОБСЕ выехали с территории гостиницы в центре Донецка

Три автомобиля миссии ОБСЕ выехали с территории блокированной гостиницы в центре Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтопарк представителей ОБСЕ на парковке гостиницы "Park Inn" в Донецке, где располагается офис СММ ОБСЕ
Автопарк представителей ОБСЕ на парковке гостиницы Park Inn в Донецке, где располагается офис СММ ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Три автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ выехали с территории гостиницы в центре Донецка, которую в течение недели блокируют активисты, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что у гостиницы в центре Донецка, где размещаются сотрудники СММ ОБСЕ, проходит акция протеста. Собравшиеся выражают недовольство действиями наблюдателей в момент пленения представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Кроме того, активисты недоволны работой миссии в Донбассе в целом.
Донецк - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 17:54
У отеля с сотрудниками ОБСЕ в Донецке установили знак "Слепые пешеходы"
Три автомобиля наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покинули территорию гостиницы. Активисты не препятствовали выезду автомобилей. В момент начала движения машин ОБСЕ звучала музыка "Прощание славянки", передает корреспондент РИА Новости.
В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом, а также в пятницу отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 11:42
Патрули ОБСЕ возобновили работу в подконтрольной ДНР Горловке
 
В миреООНЛуганскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОБСЕСММ ОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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