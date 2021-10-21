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Три автомобиля миссии ОБСЕ выехали с территории гостиницы в центре Донецка

Три автомобиля миссии ОБСЕ выехали с территории гостиницы в центре Донецка - РИА Новости, 21.10.2021

Три автомобиля миссии ОБСЕ выехали с территории гостиницы в центре Донецка

Три автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ выехали с территории гостиницы в центре Донецка, которую в течение недели блокируют активисты, передает... РИА Новости, 21.10.2021

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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Три автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ выехали с территории гостиницы в центре Донецка, которую в течение недели блокируют активисты, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что у гостиницы в центре Донецка, где размещаются сотрудники СММ ОБСЕ, проходит акция протеста. Собравшиеся выражают недовольство действиями наблюдателей в момент пленения представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Кроме того, активисты недоволны работой миссии в Донбассе в целом.Три автомобиля наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покинули территорию гостиницы. Активисты не препятствовали выезду автомобилей. В момент начала движения машин ОБСЕ звучала музыка "Прощание славянки", передает корреспондент РИА Новости.В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом, а также в пятницу отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211019/obse-1755262710.html

https://ria.ru/20211019/donbass-1755168126.html

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