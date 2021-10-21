https://ria.ru/20211021/donbass-1755623779.html

В ДНР заявили об уничтожении украинского беспилотника

В ДНР заявили об уничтожении украинского беспилотника - РИА Новости, 21.10.2021

В ДНР заявили об уничтожении украинского беспилотника

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об уничтожении БПЛА украинских силовиков у линии соприкосновения в... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T16:40

2021-10-21T16:40

2021-10-21T16:40

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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об уничтожении БПЛА украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе."Благодаря умелым и слаженным действиям дежурных сил Народной милиции ДНР вчера вечером в районе населенного пункта Васильевка был обнаружен и сбит беспилотник 25-й бригады (украинских силовиков - ред.) типа "Фантом", с помощью которого украинские боевики осуществляли корректировку минометного огня", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.Он отметил, что в настоящее время специалистами проводится анализ информации со съемного носителя памяти БПЛА.

https://ria.ru/20211021/donbass-1755552528.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр