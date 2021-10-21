https://ria.ru/20211021/donbass-1755558186.html

СК завел дело на украинских силовиков после обстрела пригорода Донецка

СК завел дело на украинских силовиков после обстрела пригорода Донецка - РИА Новости, 21.10.2021

СК завел дело на украинских силовиков после обстрела пригорода Донецка

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинских силовиков после массированного обстрела в Донбассе, в результате которого пострадал... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:32

2021-10-21T12:32

2021-10-21T12:32

происшествия

донецк (донецкая область)

следственный комитет россии (ск рф)

донбасс

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россия

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинских силовиков после массированного обстрела в Донбассе, в результате которого пострадал ребенок, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 21 октября силовики произвели массированный артиллерийский обстрел из тяжелого вооружения калибрами 152 и 122 миллиметров жилых домов и гражданской инфраструктуры в пригороде Донецка. Отмечается, что при попадании снаряда в дом ранения получили 11-летняя девочка и 18-летняя девушка. Кроме того, были частично разрушены несколько жилых домов, газопровод и другие объекты."По указанным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ". Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211021/donbass-1755552528.html

донецк (донецкая область)

донбасс

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происшествия, донецк (донецкая область), следственный комитет россии (ск рф), донбасс, ситуация в днр и лнр, россия