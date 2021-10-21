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СК завел дело на украинских силовиков после обстрела пригорода Донецка
СК завел дело на украинских силовиков после обстрела пригорода Донецка - РИА Новости, 21.10.2021
СК завел дело на украинских силовиков после обстрела пригорода Донецка
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинских силовиков после массированного обстрела в Донбассе, в результате которого пострадал... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:32
2021-10-21T12:32
происшествия
донецк (донецкая область)
следственный комитет россии (ск рф)
донбасс
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинских силовиков после массированного обстрела в Донбассе, в результате которого пострадал ребенок, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 21 октября силовики произвели массированный артиллерийский обстрел из тяжелого вооружения калибрами 152 и 122 миллиметров жилых домов и гражданской инфраструктуры в пригороде Донецка. Отмечается, что при попадании снаряда в дом ранения получили 11-летняя девочка и 18-летняя девушка. Кроме того, были частично разрушены несколько жилых домов, газопровод и другие объекты."По указанным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ". Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и&nbsp; выполняет преступные приказы", - говорится в сообщении.
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донецк (донецкая область)
донбасс
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происшествия, донецк (донецкая область), следственный комитет россии (ск рф), донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
12:32 21.10.2021
 
СК завел дело на украинских силовиков после обстрела пригорода Донецка

СК завел дело на украинских силовиков после обстрела в Донбассе, где пострадал ребенок

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинских силовиков после массированного обстрела в Донбассе, в результате которого пострадал ребенок, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, 21 октября силовики произвели массированный артиллерийский обстрел из тяжелого вооружения калибрами 152 и 122 миллиметров жилых домов и гражданской инфраструктуры в пригороде Донецка. Отмечается, что при попадании снаряда в дом ранения получили 11-летняя девочка и 18-летняя девушка. Кроме того, были частично разрушены несколько жилых домов, газопровод и другие объекты.
"По указанным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ". Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и  выполняет преступные приказы", - говорится в сообщении.
Стена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
12:13
При обстреле окраин Донецка пострадали два человека, заявили в ДНР
 
ПроисшествияДонецк (Донецкая область)Следственный комитет России (СК РФ)ДонбассСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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