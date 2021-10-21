https://ria.ru/20211021/dokumenty-1755706372.html

Песков: Россия разбирается с документами для регистрации "Спутника V" в ЕС

Песков: Россия разбирается с документами для регистрации "Спутника V" в ЕС - РИА Новости, 21.10.2021

Песков: Россия разбирается с документами для регистрации "Спутника V" в ЕС

Россия пытается понять, каких документов не хватает для регистрации отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V" в Европе, будет предоставлять их, заявил... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T22:47

2021-10-21T22:47

2021-10-21T23:13

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дмитрий песков

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вакцина "спутник v"

распространение коронавируса

российский фонд прямых инвестиций

коронавирус covid-19

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Россия пытается понять, каких документов не хватает для регистрации отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V" в Европе, будет предоставлять их, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Европейское ведомство считает, что до сих пор неполный сет документов был подготовлен и передан европейцам. Сейчас мы пытаемся понять, что они, считают, недостает, и, конечно, наши специальные ведомства, которые работают - это и Минздрав, и РФПИ, - они будут этот сет дополнять с тем, чтобы в ближайшее время оно было зарегистрировано", - сказал Песков журналистам в кулуарах заседания Валдайского клуба.

https://ria.ru/20211021/inspektsiya-1755641024.html

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в мире, европа, дмитрий песков, россия, вакцина "спутник v", российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19