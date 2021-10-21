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Песков: Россия разбирается с документами для регистрации "Спутника V" в ЕС
Песков: Россия разбирается с документами для регистрации "Спутника V" в ЕС - РИА Новости, 21.10.2021
Песков: Россия разбирается с документами для регистрации "Спутника V" в ЕС
Россия пытается понять, каких документов не хватает для регистрации отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V" в Европе, будет предоставлять их, заявил... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T22:47
2021-10-21T22:47
2021-10-21T23:13
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дмитрий песков
россия
вакцина "спутник v"
распространение коронавируса
российский фонд прямых инвестиций
коронавирус covid-19
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Россия пытается понять, каких документов не хватает для регистрации отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V" в Европе, будет предоставлять их, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Европейское ведомство считает, что до сих пор неполный сет документов был подготовлен и передан европейцам. Сейчас мы пытаемся понять, что они, считают, недостает, и, конечно, наши специальные ведомства, которые работают - это и Минздрав, и РФПИ, - они будут этот сет дополнять с тем, чтобы в ближайшее время оно было зарегистрировано", - сказал Песков журналистам в кулуарах заседания Валдайского клуба.
https://ria.ru/20211021/inspektsiya-1755641024.html
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в мире, европа, дмитрий песков, россия, вакцина "спутник v", российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19
22:47 21.10.2021 (обновлено: 23:13 21.10.2021)
Песков: Россия разбирается с документами для регистрации "Спутника V" в ЕС
Песков: Москва не понимает, каких не достает документов для регистрации "Спутника V" в ЕС