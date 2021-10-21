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Путин рассказал об условиях восстановления "Петербургского диалога" с ФРГ
Путин рассказал об условиях восстановления "Петербургского диалога" с ФРГ - РИА Новости, 21.10.2021
Путин рассказал об условиях восстановления "Петербургского диалога" с ФРГ
В случае, если Германия при новом канцлере проявит интерес, можно реанимировать "Петербургский диалог", однако будущая коалиция намечается сложная, сказал... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T20:58
2021-10-21T20:58
2021-10-21T22:09
германия
владимир путин
россия
в мире
петербургский диалог
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. В случае, если Германия при новом канцлере проявит интерес, можно реанимировать "Петербургский диалог", однако будущая коалиция намечается сложная, сказал президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Это не только от нас зависит. Если германская сторона проявит интерес к этому - мы активизируем эту работу. Хотя он, "Петербургский диалог", существует, он никуда не делся, он продолжается. Конечно, взаимные контакты между представителями общественности двух стран можно сделать более интенсивными и более результативными. Надо только это все деполитизировать. Надеюсь, так оно и будет", - ответил он на вопрос, можно ли будет с новым канцлером ФРГ реанимировать "Петербургский диалог".Однако президент отметил, что коалиция в Германии "намечается довольно сложная"."Там разнонаправленные политические взгляды у будущих политических сил в этой коалиции, возможной коалиции. Посмотрим, к чему это приведет на практике. Но мы - за, мы готовы к этому", - отметил Путин.
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германия, владимир путин, россия, в мире, петербургский диалог
20:58 21.10.2021 (обновлено: 22:09 21.10.2021)
Путин рассказал об условиях восстановления "Петербургского диалога" с ФРГ
Путин: если канцлер ФРГ проявит интерес, то можно восстановить "Петербургский диалог"
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости.
В случае, если Германия
при новом канцлере проявит интерес, можно реанимировать "Петербургский диалог", однако будущая коалиция намечается сложная, сказал президент России Владимир Путин
на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай
".
"Это не только от нас зависит. Если германская сторона проявит интерес к этому - мы активизируем эту работу. Хотя он, "Петербургский диалог", существует, он никуда не делся, он продолжается. Конечно, взаимные контакты между представителями общественности двух стран можно сделать более интенсивными и более результативными. Надо только это все деполитизировать. Надеюсь, так оно и будет", - ответил он на вопрос, можно ли будет с новым канцлером ФРГ реанимировать "Петербургский диалог".
Однако президент отметил, что коалиция в Германии "намечается довольно сложная".
"Там разнонаправленные политические взгляды у будущих политических сил в этой коалиции, возможной коалиции. Посмотрим, к чему это приведет на практике. Но мы - за, мы готовы к этому", - отметил Путин.