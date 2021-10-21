https://ria.ru/20211021/dialog-1755593552.html
МИД Турции призвал Россию и НАТО продолжить диалог
МИД Турции призвал Россию и НАТО продолжить диалог - РИА Новости, 21.10.2021
МИД Турции призвал Россию и НАТО продолжить диалог
Анкара хотела бы продолжения диалога между Россией и НАТО, заявил официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:06
2021-10-21T15:06
2021-10-21T15:06
в мире
бельгия
москва
нато
сергей лавров
танжу бильгич
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_fb15387ccc9f15a0ee0f30d623a2267b.jpg
АНКАРА, 21 окт – РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара хотела бы продолжения диалога между Россией и НАТО, заявил официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич."Мы хотим, чтобы РФ и НАТО продолжали диалог. Передаем эти наши пожелания и российской стороне, и нашим союзникам в НАТО", - сказал Бильгич журналистам.В НАТО ранее заявили, что отозвали аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократили число аккредитаций для РФ до 10. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.
https://ria.ru/20211021/posly-1755570529.html
бельгия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_111:0:895:588_1920x0_80_0_0_0bb2e26996c43d94cf773d345fca6858.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия, москва, нато, сергей лавров, танжу бильгич, россия
МИД Турции призвал Россию и НАТО продолжить диалог
Представитель МИД Турции Бильгич: Анкара хотела бы продолжения диалога России и НАТО