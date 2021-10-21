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МИД Турции призвал Россию и НАТО продолжить диалог

МИД Турции призвал Россию и НАТО продолжить диалог - РИА Новости, 21.10.2021

МИД Турции призвал Россию и НАТО продолжить диалог

Анкара хотела бы продолжения диалога между Россией и НАТО, заявил официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:06

2021-10-21T15:06

2021-10-21T15:06

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сергей лавров

танжу бильгич

россия

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АНКАРА, 21 окт – РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара хотела бы продолжения диалога между Россией и НАТО, заявил официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич."Мы хотим, чтобы РФ и НАТО продолжали диалог. Передаем эти наши пожелания и российской стороне, и нашим союзникам в НАТО", - сказал Бильгич журналистам.В НАТО ранее заявили, что отозвали аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократили число аккредитаций для РФ до 10. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.

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москва

россия

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в мире, бельгия, москва, нато, сергей лавров, танжу бильгич, россия