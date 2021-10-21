https://ria.ru/20211021/detsady-1755628964.html

В детских садах организуют дежурные группы в нерабочие дни

В детских садах организуют дежурные группы в нерабочие дни - РИА Новости, 21.10.2021

В детских садах организуют дежурные группы в нерабочие дни

Министерство просвещения поручило перевести работу в детсадах и яслях на время нерабочих дней в режим дежурных групп. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:00

2021-10-21T17:00

2021-10-21T17:22

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владимир путин

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Министерство просвещения поручило перевести работу в детсадах и яслях на время нерабочих дней в режим дежурных групп."Минпросвещения распорядилось на время нерабочей недели организовать в дошкольных учреждениях дежурные группы и оповестить об этом через СМИ и интернет-ресурсы родителей", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.Такой формат действовал и раньше, когда власти ужесточали ограничения из-за ухудшения эпидемической обстановки. Это сделано для того, чтобы снизить нагрузку на ДОУ. Родителям, которые вынуждены будут продолжить работу в этот период, нужно будет заранее сообщить об этом в детский сад и получить для ребенка медицинскую справку. Детям, которые посещают дежурные группы, каждый день измеряют температуру, педагоги постоянно следят за их самочувствием. В помещениях регулярно проводится уборка и проветривание.Указом Путина дни с 30 октября по 7 ноября включительно — нерабочие с сохранением зарплаты. В некоторых регионах они могут наступить еще раньше.Мера вводится из-за сложной эпидемической обстановки. Сегодня в стране зафиксировали новые максимумы по заболеваемости и смертности за сутки — 36 339 и 1036 случаев соответственно. Всего за время эпидемии коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 8 131 164 человека.

https://ria.ru/20211021/vaktsinatsiya-1755597596.html

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общество, образование - общество, владимир путин, россия