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Российские и египетские десантники провели совместные учения
Российские и египетские десантники провели совместные учения - РИА Новости, 21.10.2021
Российские и египетские десантники провели совместные учения
Десантники из России и Египта в рамках совместных учений "Защитники дружбы-2021" провели занятия по огневой подготовке с использованием элементов тактической... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T04:15
2021-10-21T04:15
безопасность
армия
египет
воздушно-десантные войска россии
россия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Десантники из России и Египта в рамках совместных учений "Защитники дружбы-2021" провели занятия по огневой подготовке с использованием элементов тактической стрельбы на полигоне парашютно-десантных войск под Каиром, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.С 17 по 29 октября в Египте проходит совместное российско-египетское тактическое учение "Защитники дружбы-2021" с практическим десантированием личного состава и воздушно-десантной техники двух стран.В ходе учений военные стреляли по целям из стрелкового оружия. Они провели упражнения учебных стрельб, обменявшись образцами стрелкового оружия. Подчеркивается, что египетские десантники стреляли из российских автоматов АК-12 по мишеням на дистанции от 150 до 500 метров. Российские военные поразили цели из автомата АК-47. Кроме того, гранатометчики вели огонь из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7Д и РПГ-7 по бронетехнике условного противника на дистанциях от 250 до 400 метров."В завершении занятия на учебно-материальной базе военного городка египетских вооруженных сил десантники блокировали и уничтожили условного противника в городском квартале. В ходе выполнения учебно-боевой задачи военнослужащие использовали средства аэрозольного прикрытия. Группы заходили в городок уничтожая цели на различных дистанциях, в укрытиях и зданиях, используя приемы тактической стрельбы", - добавляется в сообщении.Всего от Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Египта в учениях "Защитники дружбы-2021" задействовано сводное подразделение общей численностью более 500 военнослужащих, а также самолеты военно-транспортной авиации Ил-76мд ВКС России и С-130 "Геркулес" ВВС Египта с тяжёлыми военно-транспортными вертолётами "Чинук" египетской авиации.Совместные российско-египетские тактические учения "Защитники Дружбы" проводятся уже в пятый раз. Впервые они прошли под Александрией в Египте в 2016 году. В 2017 году учение провели в Краснодарском крае на базе Новороссийского десантно-штурмового горного соединения ВДВ. В 2018 году в участники совместного учения оттачивали свои навыки на полигоне парашютно-десантного соединения под Каиром. В 2019 году в ходе учений на полигоне Дубровичи в Рязанской области впервые в совместных учениях приняли участие военнослужащие Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь.
https://ria.ru/20211018/ucheniya-1755021031.html
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безопасность, армия, египет, воздушно-десантные войска россии, россия
04:15 21.10.2021
 
Российские и египетские десантники провели совместные учения

Российские и египетские десантники провели на учениях занятия по огневой подготовке

© РИА Новости / Андрей Чаплыгин / Перейти в фотобанкСовместные учения России и Египта
Совместные учения России и Египта - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Андрей Чаплыгин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Десантники из России и Египта в рамках совместных учений "Защитники дружбы-2021" провели занятия по огневой подготовке с использованием элементов тактической стрельбы на полигоне парашютно-десантных войск под Каиром, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
С 17 по 29 октября в Египте проходит совместное российско-египетское тактическое учение "Защитники дружбы-2021" с практическим десантированием личного состава и воздушно-десантной техники двух стран.
"В рамках проведения совместного тактического учения "Защитники дружбы-2021" десантники из России и Египта провели занятия по огневой подготовке, с использованием элементов тактической стрельбы, на полигоне парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской республики Египет под Каиром", - говорится в сообщении.
В ходе учений военные стреляли по целям из стрелкового оружия. Они провели упражнения учебных стрельб, обменявшись образцами стрелкового оружия. Подчеркивается, что египетские десантники стреляли из российских автоматов АК-12 по мишеням на дистанции от 150 до 500 метров. Российские военные поразили цели из автомата АК-47. Кроме того, гранатометчики вели огонь из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7Д и РПГ-7 по бронетехнике условного противника на дистанциях от 250 до 400 метров.
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"В завершении занятия на учебно-материальной базе военного городка египетских вооруженных сил десантники блокировали и уничтожили условного противника в городском квартале. В ходе выполнения учебно-боевой задачи военнослужащие использовали средства аэрозольного прикрытия. Группы заходили в городок уничтожая цели на различных дистанциях, в укрытиях и зданиях, используя приемы тактической стрельбы", - добавляется в сообщении.
Всего от Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Египта в учениях "Защитники дружбы-2021" задействовано сводное подразделение общей численностью более 500 военнослужащих, а также самолеты военно-транспортной авиации Ил-76мд ВКС России и С-130 "Геркулес" ВВС Египта с тяжёлыми военно-транспортными вертолётами "Чинук" египетской авиации.
Совместные российско-египетские тактические учения "Защитники Дружбы" проводятся уже в пятый раз. Впервые они прошли под Александрией в Египте в 2016 году. В 2017 году учение провели в Краснодарском крае на базе Новороссийского десантно-штурмового горного соединения ВДВ. В 2018 году в участники совместного учения оттачивали свои навыки на полигоне парашютно-десантного соединения под Каиром. В 2019 году в ходе учений на полигоне Дубровичи в Рязанской области впервые в совместных учениях приняли участие военнослужащие Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь.
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