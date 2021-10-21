https://ria.ru/20211021/delo-1755607462.html

СК возбудил дело против экс-депутата Госдумы Бурнашова

СК возбудил дело против экс-депутата Госдумы Бурнашова - РИА Новости, 21.10.2021

СК возбудил дело против экс-депутата Госдумы Бурнашова

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего депутата Госдумы Алексея Бурнашова после инцидента с сотрудниками ДПС в Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:48

2021-10-21T15:48

2021-10-21T15:48

происшествия

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ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего депутата Госдумы Алексея Бурнашова после инцидента с сотрудниками ДПС в Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ."В отношении жителя Перми возбуждено уголовное по части 1 статьи 318 УК РФ", — рассказали в ведомстве, отвечая на вопрос, по какой статье завели дело на Бурнашова. По статье о насилии, не опасном для жизни или здоровья, или угрозе его применения в отношении представителя власти политику грозит штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы, арест на срок до полугода или до 5 лет лишения свободы.В начале июля в "Единой России" сообщили, что Бурнашова остановили сотрудники ДПС – тот был за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда его остановили, Бурнашов, "потеряв человеческий облик, вел себя агрессивно, оскорблял полицейских и, по некоторым сведениям, ударил одного из них", говорилось в сообщении. В Госдуме призвали депутата принести публичные извинения за оскорбления сотрудников ДПС, что он и сделал.Алексей Бурнашов родился в Перми в 1973 году. Работал на пермском домостроительном комбинате, был депутатом гордумы и краевого заксобрания. В 2016 году избран депутатом Госдумы по №59 одномандатному избирательному округу, состоял во фракции "Единая Россия", являлся членом комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. В сентябрьских выборах 2021 года Бурнашов не участвовал.

https://ria.ru/20210823/gosduma-1746944887.html

https://ria.ru/20210908/prigovor-1749221576.html

пермь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), россия