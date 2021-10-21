https://ria.ru/20211021/covid-19-1755578214.html

В Краснодарском крае ужесточили антиковидные ограничения

В Краснодарском крае ужесточили антиковидные ограничения - РИА Новости, 21.10.2021

В Краснодарском крае ужесточили антиковидные ограничения

В рестораны, кафе в Краснодарском крае в городах-курортах с 30 октября по 7 ноября можно будет попасть только по QR-коду, сообщил губернатор Краснодарского края РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T13:58

2021-10-21T13:58

2021-10-21T15:00

распространение коронавируса

краснодарский край

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741486777_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_da1b1d0a6c789521fd15f0f4fd631398.jpg

СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. В рестораны, кафе в Краснодарском крае в городах-курортах с 30 октября по 7 ноября можно будет попасть только по QR-коду, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Учитывая тёплую погоду вполне ожидаемо, что в ближайшее время количество туристов в крае возрастёт. Мы должны сделать всё, чтобы не допустить вспышки заболеваемости на наших курортах. Решение: с 30 октября по 7 ноября в городах-курортах вход в рестораны, кафе и другие досуговые учреждения будет возможен только при наличии QR-кода из личного кабинета госуслуг", - написал Кондратьев в своём Telegram-канале.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к Владимиру Путину с инициативой ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Президент РФ поддержал эту инициативу.

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, коронавирус covid-19, коронавирус в россии