13:58 21.10.2021 (обновлено: 15:00 21.10.2021)
В Краснодарском крае ужесточили антиковидные ограничения
С 30 октября в рестораны курортов Краснодарского края допускается вход только по QR-кодам
СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. В рестораны, кафе в Краснодарском крае в городах-курортах с 30 октября по 7 ноября можно будет попасть только по QR-коду, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Учитывая тёплую погоду вполне ожидаемо, что в ближайшее время количество туристов в крае возрастёт. Мы должны сделать всё, чтобы не допустить вспышки заболеваемости на наших курортах. Решение: с 30 октября по 7 ноября в городах-курортах вход в рестораны, кафе и другие досуговые учреждения будет возможен только при наличии QR-кода из личного кабинета госуслуг", - написал Кондратьев в своём Telegram-канале.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к Владимиру Путину с инициативой ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Президент РФ поддержал эту инициативу.
"Учитывая тёплую погоду вполне ожидаемо, что в ближайшее время количество туристов в крае возрастёт. Мы должны сделать всё, чтобы не допустить вспышки заболеваемости на наших курортах. Решение: с 30 октября по 7 ноября в городах-курортах вход в рестораны, кафе и другие досуговые учреждения будет возможен только при наличии QR-кода из личного кабинета госуслуг", - написал Кондратьев в своём Telegram-канале.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к Владимиру Путину с инициативой ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Президент РФ поддержал эту инициативу.