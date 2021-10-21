https://ria.ru/20211021/chesnok-1755500955.html

Кому нельзя есть чеснок

Врач рассказала, кому нельзя есть чеснок - РИА Новости, 21.10.2021

Кому нельзя есть чеснок

Чеснок – одно из самых популярных среди сторонников народной медицины средств укрепления иммунитета. Кому он противопоказан, рассказала в интервью радио Sputnik РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T02:08

2021-10-21T02:08

2021-10-21T02:08

общество

чеснок

анна ивашкевич

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Чеснок – одно из самых популярных среди сторонников народной медицины средств укрепления иммунитета. Кому он противопоказан, рассказала в интервью радио Sputnik семейный врач, диетолог, медицинский директор компании BioData Анна Ивашкевич.Врачи продолжают дискутировать по поводу лечебных свойств чеснока, но для большинства людей это растение полезно, если употреблять его в ограниченном количестве, считает она. Благодаря своему составу чеснок поможет усилить иммунную защиту организма в сезон распространения вирусных инфекций, отметила диетолог.Однако злоупотреблять чесноком не стоит, продолжила она."В день это будет пара долек. Но если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то даже такое количество – это много", – добавила диетолог.При некоторых заболеваниях есть чеснок вообще не рекомендуется."Противопоказан чеснок людям с открытыми язвами желудка. Еще его нельзя есть людям с гастритом, который находится не в ремиссии, а в активной стадии, им сырой чеснок тоже противопоказан. Если человек с подобной проблемой все-таки съест чеснок, то получит боль и дискомфорт в желудке", – предупредила Анна Ивашкевич в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20201205/chesnok-1587774632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, чеснок, анна ивашкевич, здоровье - общество