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Кому нельзя есть чеснок
Врач рассказала, кому нельзя есть чеснок - РИА Новости, 21.10.2021
Кому нельзя есть чеснок
Чеснок – одно из самых популярных среди сторонников народной медицины средств укрепления иммунитета. Кому он противопоказан, рассказала в интервью радио Sputnik РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T02:08
2021-10-21T02:08
общество
чеснок
анна ивашкевич
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Чеснок – одно из самых популярных среди сторонников народной медицины средств укрепления иммунитета. Кому он противопоказан, рассказала в интервью радио Sputnik семейный врач, диетолог, медицинский директор компании BioData Анна Ивашкевич.Врачи продолжают дискутировать по поводу лечебных свойств чеснока, но для большинства людей это растение полезно, если употреблять его в ограниченном количестве, считает она. Благодаря своему составу чеснок поможет усилить иммунную защиту организма в сезон распространения вирусных инфекций, отметила диетолог.Однако злоупотреблять чесноком не стоит, продолжила она."В день это будет пара долек. Но если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то даже такое количество – это много", – добавила диетолог.При некоторых заболеваниях есть чеснок вообще не рекомендуется."Противопоказан чеснок людям с открытыми язвами желудка. Еще его нельзя есть людям с гастритом, который находится не в ремиссии, а в активной стадии, им сырой чеснок тоже противопоказан. Если человек с подобной проблемой все-таки съест чеснок, то получит боль и дискомфорт в желудке", – предупредила Анна Ивашкевич в интервью радио Sputnik.
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общество, чеснок, анна ивашкевич, здоровье - общество
02:08 21.10.2021
 
Врач рассказала, кому нельзя есть чеснок

Врач Ивашкевич предупредила, что чеснок противопоказан пациентам с язвой желудка

© Sputnik / Томас ТхайцукЧеснок
Чеснок - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Чеснок – одно из самых популярных среди сторонников народной медицины средств укрепления иммунитета. Кому он противопоказан, рассказала в интервью радио Sputnik семейный врач, диетолог, медицинский директор компании BioData Анна Ивашкевич.
Врачи продолжают дискутировать по поводу лечебных свойств чеснока, но для большинства людей это растение полезно, если употреблять его в ограниченном количестве, считает она. Благодаря своему составу чеснок поможет усилить иммунную защиту организма в сезон распространения вирусных инфекций, отметила диетолог.
"Чеснок является стимулятором иммунной системы. Плюс к этому в нем содержится достаточно весомое количество цинка, что помогает нам противостоять вирусам", – объяснила Ивашкевич.
Однако злоупотреблять чесноком не стоит, продолжила она.
"В день это будет пара долек. Но если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то даже такое количество – это много", – добавила диетолог.
При некоторых заболеваниях есть чеснок вообще не рекомендуется.
"Противопоказан чеснок людям с открытыми язвами желудка. Еще его нельзя есть людям с гастритом, который находится не в ремиссии, а в активной стадии, им сырой чеснок тоже противопоказан. Если человек с подобной проблемой все-таки съест чеснок, то получит боль и дискомфорт в желудке", – предупредила Анна Ивашкевич в интервью радио Sputnik.
Продажа чеснока - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
5 декабря 2020, 04:43Наука
Раскрыта опасность чеснока
 
ОбществоЧеснокАнна ИвашкевичЗдоровье - Общество
 
 
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