https://ria.ru/20211021/chernogoriya-1755573172.html
Минюст Черногории передал в суд запросы на выдачу Чуяна и Исмаилова
Минюст Черногории передал в суд запросы на выдачу Чуяна и Исмаилова - РИА Новости, 21.10.2021
Минюст Черногории передал в суд запросы на выдачу Чуяна и Исмаилова
Министерство юстиции Черногории получило от российской стороны материалы по выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова и экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T13:32
2021-10-21T13:32
2021-10-21T13:38
черногория
россия
в мире
подгорица (город)
тельман исмаилов
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
игорь чуян
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БЕЛГРАД, 21 окт - РИА Новости. Министерство юстиции Черногории получило от российской стороны материалы по выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова и экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна и передало их в суд, заявили РИА Новости в министерстве.Посольство России в Черногории ранее сообщило агентству, что передало черногорской стороне материалы по выдаче Исмаилова и Чуяна."Министерство юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории получило запросы и доставило их соответствующему (Высшему в Подгорице – ред.) суду", - сообщили агентству в минюсте.Пресс-служба Генпрокуратуры РФ ранее указала, что ведомство начало подготовку запроса о выдаче бизнесмена Исмаилова в Россию для привлечения к уголовной ответственности. Черногорские власти также сообщили посольству о задержании Чуяна.
https://ria.ru/20211015/chuyan-1754775071.html
https://ria.ru/20211002/ismailov-1752799203.html
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черногория, россия, в мире, подгорица (город), тельман исмаилов, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), игорь чуян
13:32 21.10.2021 (обновлено: 13:38 21.10.2021)
Минюст Черногории передал в суд запросы на выдачу Чуяна и Исмаилова
Минюст Черногории передал в суд запросы на выдачу Чуяна и Исмаилова России