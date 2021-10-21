https://ria.ru/20211021/chernogoriya-1755573172.html

Минюст Черногории передал в суд запросы на выдачу Чуяна и Исмаилова

Минюст Черногории передал в суд запросы на выдачу Чуяна и Исмаилова - РИА Новости, 21.10.2021

Минюст Черногории передал в суд запросы на выдачу Чуяна и Исмаилова

Министерство юстиции Черногории получило от российской стороны материалы по выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова и экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T13:32

2021-10-21T13:32

2021-10-21T13:38

черногория

россия

в мире

подгорица (город)

тельман исмаилов

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

игорь чуян

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БЕЛГРАД, 21 окт - РИА Новости. Министерство юстиции Черногории получило от российской стороны материалы по выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова и экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна и передало их в суд, заявили РИА Новости в министерстве.Посольство России в Черногории ранее сообщило агентству, что передало черногорской стороне материалы по выдаче Исмаилова и Чуяна."Министерство юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории получило запросы и доставило их соответствующему (Высшему в Подгорице – ред.) суду", - сообщили агентству в минюсте.Пресс-служба Генпрокуратуры РФ ранее указала, что ведомство начало подготовку запроса о выдаче бизнесмена Исмаилова в Россию для привлечения к уголовной ответственности. Черногорские власти также сообщили посольству о задержании Чуяна.

https://ria.ru/20211015/chuyan-1754775071.html

https://ria.ru/20211002/ismailov-1752799203.html

черногория

россия

подгорица (город)

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черногория, россия, в мире, подгорица (город), тельман исмаилов, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), игорь чуян