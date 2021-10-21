07:22 21.10.2021 (обновлено: 09:37 21.10.2021)
В Праге решили пересмотреть отношения с Россией
Будущая программа нового кабмина Чехии предполагает пересмотр отношений с Россией и Китаем
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтомобиль посла Чехии в РФ Витезслав Пивонька возле здания МИД РФ в Москве
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Проект программы новой правящей коалиции Чехии, которая сейчас создается силами пяти либеральных партий, предусматривает в том числе ревизию отношений с Россией и Китаем, а также принятие так называемого закона Магнитского, сообщил журналистам член рабочей группы по ее подготовке Мартин Дворжак.
На прошедших в середине месяца выборах в парламент Чехии победила коалиция либеральных сил "Вместе", объединяющая Гражданскую демократическую партию (ГДП), движение ТОР 09 и Христианско-демократическое движение. Впоследствии она заявила об объединении с другой либеральной коалицией, состоящей из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые", занявшей третье место. Второе место на прошедших выборах заняло ныне правящее центристское движение ANO премьера Андрея Бабиша.
29 сентября, 09:38В МИД назвали условие для нормализации отношений с Чехией
Заигрывание с русофобскими силами
Поражение возглавляемого Бабишем движения ANO стало во многом следствием публикации "досье Пандоры", эпизодом внешнего вмешательства и должно заставить задуматься власти Украины и Польши о том, что заигрывание с русофобскими силами не приводит к лояльности глобальных структур, заявила ранее РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
"Бабиш позиционировал себя как правоцентрист и евроскептик, что не вполне устраивало Брюссель и глобалистские силы. Тот факт, что Бабиш в последнее время шел на поводу у русофобских сил, не спас его от наказания", — сказала депутат.
Она отметила, что курс Праги после выборов может отразиться на отношениях с Москвой. "Создается впечатление, что смена власти в Праге должна окончательно включить Чехию в "антироссийскую дугу" в Центральной и Восточной Европе, создать предпосылки для проведения еще более жесткого и конфронтационного курса в отношении Москвы", — добавила Панина.
Обострение отношений между Россией и Чехией
В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства России. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. После этого чешский кабмин исключил "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы".
В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес Москвы нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также назвали их частью широкомасштабной кампании Запада.
В мае правительство России внесло Чехию в перечень недружественных государств наряду с США.