https://ria.ru/20211021/chekhiya-1755501975.html

В Чехии решили пересмотреть отношения с Россией

В Чехии решили пересмотреть отношения с Россией - РИА Новости, 21.10.2021

В Чехии решили пересмотреть отношения с Россией

Проект программы новой правящей коалиции Чехии, которая сейчас создается силами пяти либеральных партий, предусматривает в том числе ревизию отношений с Россией РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T00:44

2021-10-21T00:44

2021-10-21T07:49

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ПРАГА, 21 окт – РИА Новости. Проект программы новой правящей коалиции Чехии, которая сейчас создается силами пяти либеральных партий, предусматривает в том числе ревизию отношений с Россией и Китаем, сообщил журналистам член рабочей группы по подготовке программы Мартин Дворжак.Он добавил, что коалиция также хочет принять так называемый "закон Магнитского".По словам Дворжака, будущая программа также будет ограничивать доступ "недемократических государств" к ключевой инфраструктуре Чехии. При этом расходы на оборону к 2025 году должны вырасти до 2% ВВП, чего требует от своих членов НАТО.На прошедших в Чехии 8-9 октября парламентских выборах победила коалиция либеральных сил "Вместе", объединяющая Гражданскую демократическую партию (ГДП), движение ТОР 09 и Христианско-демократическое движение. Второе место заняло ныне правящее центристское движение ANO премьера Андрея Бабиша.Коалиция "Вместе" после выборов заявила об объединении сил с еще одной либеральной коалицией, состоящей из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые", которая заняла третье место. Лидеры обеих либеральных коалиций уже ведут переговоры о формировании новых составов руководства парламента и кабмина, они располагают в нижней палате большинством в 108 депутатов (из 200). На пост премьера обе коалиции выдвинули лидера ГДП Петра Фиалу.Отношения между Прагой и Москвой ухудшились после того, как в середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала 18 сотрудников посольства России. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.В декабре прошлого года Евросоюз утвердил новый режим санкций, который основан на опыте "акта Магнитского", принятого в США в декабре 2012 года в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей к нарушениям прав человека. Данному акту позднее был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами России.ЕС планирует вводить санкции за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие.Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя данное решение, отмечал, что оно было принято в угоду США и без обращения в органы ООН.Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.Москва не раз заявляла о недопустимости политизации дела Магнитского.

https://ria.ru/20210929/chekhiya-1752256861.html

https://ria.ru/20210923/mid-1751535466.html

https://ria.ru/20210922/sanktsii-1751386548.html

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в мире, чехия, китай, вацлав гавел, россия