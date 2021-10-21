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https://ria.ru/20211021/chekhiya-1755501975.html
В Чехии решили пересмотреть отношения с Россией
В Чехии решили пересмотреть отношения с Россией - РИА Новости, 21.10.2021
В Чехии решили пересмотреть отношения с Россией
Проект программы новой правящей коалиции Чехии, которая сейчас создается силами пяти либеральных партий, предусматривает в том числе ревизию отношений с Россией РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T00:44
2021-10-21T07:49
в мире
чехия
китай
вацлав гавел
россия
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ПРАГА, 21 окт – РИА Новости. Проект программы новой правящей коалиции Чехии, которая сейчас создается силами пяти либеральных партий, предусматривает в том числе ревизию отношений с Россией и Китаем, сообщил журналистам член рабочей группы по подготовке программы Мартин Дворжак.Он добавил, что коалиция также хочет принять так называемый "закон Магнитского".По словам Дворжака, будущая программа также будет ограничивать доступ "недемократических государств" к ключевой инфраструктуре Чехии. При этом расходы на оборону к 2025 году должны вырасти до 2% ВВП, чего требует от своих членов НАТО.На прошедших в Чехии 8-9 октября парламентских выборах победила коалиция либеральных сил "Вместе", объединяющая Гражданскую демократическую партию (ГДП), движение ТОР 09 и Христианско-демократическое движение. Второе место заняло ныне правящее центристское движение ANO премьера Андрея Бабиша.Коалиция "Вместе" после выборов заявила об объединении сил с еще одной либеральной коалицией, состоящей из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые", которая заняла третье место. Лидеры обеих либеральных коалиций уже ведут переговоры о формировании новых составов руководства парламента и кабмина, они располагают в нижней палате большинством в 108 депутатов (из 200). На пост премьера обе коалиции выдвинули лидера ГДП Петра Фиалу.Отношения между Прагой и Москвой ухудшились после того, как в середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала 18 сотрудников посольства России. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.В декабре прошлого года Евросоюз утвердил новый режим санкций, который основан на опыте "акта Магнитского", принятого в США в декабре 2012 года в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей к нарушениям прав человека. Данному акту позднее был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами России.ЕС планирует вводить санкции за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие.Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя данное решение, отмечал, что оно было принято в угоду США и без обращения в органы ООН.Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.Москва не раз заявляла о недопустимости политизации дела Магнитского.
https://ria.ru/20210929/chekhiya-1752256861.html
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в мире, чехия, китай, вацлав гавел, россия
00:44 21.10.2021 (обновлено: 07:49 21.10.2021)
 
В Чехии решили пересмотреть отношения с Россией

Новая правящая коалиция Чехии решила пересмотреть отношения с Россией

© AP Photo / Petr David JosekЖенщина в маске на Карловом мосту в Праге
Женщина в маске на Карловом мосту в Праге - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© AP Photo / Petr David Josek
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ПРАГА, 21 окт – РИА Новости. Проект программы новой правящей коалиции Чехии, которая сейчас создается силами пяти либеральных партий, предусматривает в том числе ревизию отношений с Россией и Китаем, сообщил журналистам член рабочей группы по подготовке программы Мартин Дворжак.

"В сфере внешней политики новое правительство республики будет следовать традициям первого президента самостоятельной Чехии Вацлава Гавела, что означает акцент на права человека и гражданское общество. В готовящемся документе подчеркивается приоритет двусторонних отношений, прежде всего, с Германией, будет заявлено также о стратегическом партнерстве с Израилем и необходимости ревизии отношений с РФ и КНР.", - сказал Дворжак, который является одним из возможных кандидатов на пост главы МИД в новом кабмине.

Он добавил, что коалиция также хочет принять так называемый "закон Магнитского".
По словам Дворжака, будущая программа также будет ограничивать доступ "недемократических государств" к ключевой инфраструктуре Чехии. При этом расходы на оборону к 2025 году должны вырасти до 2% ВВП, чего требует от своих членов НАТО.
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На прошедших в Чехии 8-9 октября парламентских выборах победила коалиция либеральных сил "Вместе", объединяющая Гражданскую демократическую партию (ГДП), движение ТОР 09 и Христианско-демократическое движение. Второе место заняло ныне правящее центристское движение ANO премьера Андрея Бабиша.
Коалиция "Вместе" после выборов заявила об объединении сил с еще одной либеральной коалицией, состоящей из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые", которая заняла третье место. Лидеры обеих либеральных коалиций уже ведут переговоры о формировании новых составов руководства парламента и кабмина, они располагают в нижней палате большинством в 108 депутатов (из 200). На пост премьера обе коалиции выдвинули лидера ГДП Петра Фиалу.
Отношения между Прагой и Москвой ухудшились после того, как в середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала 18 сотрудников посольства России. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
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МИД предостерег США от необдуманного шага по введению новых санкций
В декабре прошлого года Евросоюз утвердил новый режим санкций, который основан на опыте "акта Магнитского", принятого в США в декабре 2012 года в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей к нарушениям прав человека. Данному акту позднее был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами России.
ЕС планирует вводить санкции за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие.
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя данное решение, отмечал, что оно было принято в угоду США и без обращения в органы ООН.
Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.
Москва не раз заявляла о недопустимости политизации дела Магнитского.
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22 сентября, 23:31
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