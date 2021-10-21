https://ria.ru/20211021/buryatiya-1755514144.html

В Бурятии не будут вводить дополнительные нерабочие дни

В Бурятии не будут вводить дополнительные нерабочие дни - РИА Новости, 21.10.2021

В Бурятии не будут вводить дополнительные нерабочие дни

Дополнительные нерабочие дни - с 23 октября и с 7 ноября - в Бурятии введены не будут, сообщил журналистам глава республики Алексей Цыденов. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T08:06

2021-10-21T08:06

2021-10-21T08:55

распространение коронавируса

общество

владимир путин

алексей цыденов

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Дополнительные нерабочие дни - с 23 октября и с 7 ноября - в Бурятии введены не будут, сообщил журналистам глава республики Алексей Цыденов.Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. Решение принято, чтобы не допустить дальнейшее распространение COVID-19. Регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября."Первое - с 23 каких-либо ограничений мы не вводим, у нас по ковиду ситуация более-менее стабильная... Вводить дополнительные ограничения не требуется... Исходя из текущей ситуации, не планируем и с 7 числа вводить дополнительных ограничений. Единственное, в рамках указа с 1 по 7 будут нерабочие дни, дополнительно к указу мы своих ограничений не вводим", - сказал глава республики.Цыденов отметил, что никаких дополнительных ограничительных мер вводится не будет.Он напомнил, что с 1 ноября в Бурятии вводится система QR-кодов, содержащих сведения о получении полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, либо сведения о перенесенном не более чем шесть месяцев назад заболевании, для пропуска людей в предприятия общественного питания, сауны, солярии, салоны красоты, СПА-салоны, массажные салоны, компьютерные клубы и музеи.

https://ria.ru/20211021/ukaz-1755504422.html

https://ria.ru/20211020/mordoviya-1755472452.html

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общество, владимир путин, алексей цыденов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии