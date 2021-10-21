https://ria.ru/20211021/bulava-1755522509.html

Россия провела испытания ракеты "Булава" с атомной подлодки в Белом море

Россия провела испытания ракеты "Булава" с атомной подлодки в Белом море - РИА Новости, 21.10.2021

Россия провела испытания ракеты "Булава" с атомной подлодки в Белом море

Атомная подлодка проекта 955-А "Борей-А" "Князь Олег" выполнила в Белом море пуск баллистической ракеты "Булава", сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T09:36

2021-10-21T09:36

2021-10-21T10:08

новое оружие россии

безопасность

подводные лодки проекта 955 "борей"

белое море

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Атомная подлодка проекта 955-А "Борей-А" "Князь Олег" выполнила в Белом море пуск баллистической ракеты "Булава", сообщило Минобороны."Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" из акватории Белого моря. Пуск баллистической ракеты осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке", — отмечается в релизе ведомства.Там уточнили, что, "по подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракеты в расчетное время успешно прибыли в заданный район".АПЛ "Князь Олег" планируют передать в боевой состав Военно-морского флота России до конца года. Подводный крейсер станет пятой подлодкой этого класса в составе ВМФ: боевую службу уже несут три субмарины базового проекта 955 "Борей" и головная подлодка усовершенствованного — 955А.Ракетные подводные крейсера стратегического назначения класса "Борей" спроектированы в Санкт-Петербургском ЦКБ морской техники "Рубин". При их строительстве применены новые достижения в создании корабельных радиоэлектронных средств, снижения шумности. "Булава" служит их основным вооружением.

https://ria.ru/20210824/raketa-1746960027.html

белое море

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безопасность, подводные лодки проекта 955 "борей", белое море