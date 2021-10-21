https://ria.ru/20211021/blokirovka-1755640212.html

В Совфеде допустили блокировку деятельности IT-гигантов, нарушающих закон

В Совфеде допустили блокировку деятельности IT-гигантов, нарушающих закон - РИА Новости, 21.10.2021

В Совфеде допустили блокировку деятельности IT-гигантов, нарушающих закон

Деятельность цифровых платформ, не выполнивших с 1 января 2022 года закон об их регистрации в РФ, может быть заблокирована, заявил глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:39

2021-10-21T17:39

2021-10-21T17:39

общество

алексей пушков

россия

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Деятельность цифровых платформ, не выполнивших с 1 января 2022 года закон об их регистрации в РФ, может быть заблокирована, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.В соответствии с российским законодательством, IT-гиганты должны с 1 января будущего года открыть в России свои полноценные представительства."Если мы возьмем самый пессимистический вариант, исходом этого противостояния (компании и государства – ред.) будет не победа, а применение блокировки к этой глобальной корпорации", - сказал Пушков журналистам в четверг.Он также добавил, что у сенаторов создается впечатление, что ни одна интернет–компания не заинтересована в уходе из России."А если они не заинтересованы, то сейчас мы проверим степень их лояльности к российскому законодательству на примере применения закона о регистрации", - отметил он.Пушков подчеркнул, что задача российской стороны – не прекратить отношения, а создать такую систему, которая бы соответствовала ее интересам.

https://ria.ru/20211014/it-kompanii-1754530547.html

https://ria.ru/20211001/it-1752640814.html

россия

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общество, алексей пушков, россия