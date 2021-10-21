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Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
https://ria.ru/20211021/biznes-1755515002.html
В Омской области создадут онлайн-платформу для поддержки бизнеса
В Омской области создадут онлайн-платформу для поддержки бизнеса - РИА Новости, 21.10.2021
В Омской области создадут онлайн-платформу для поддержки бизнеса
В Омской области запланировали создание цифровой платформы для поддержки малого бизнеса, где будут доступны все меры поддержки, заявил в четверг губернатор... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T08:27
2021-10-21T08:27
омская область
технологии
омская область
александр бурков
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ОМСК, 21 окт – РИА Новости. В Омской области запланировали создание цифровой платформы для поддержки малого бизнеса, где будут доступны все меры поддержки, заявил в четверг губернатор Александр Бурков.Губернатор Омской области выступил перед депутатами Законодательного собрания и правительством Омской области с бюджетным посланием в четверг 21 октября. Он заявил о необходимости восстановления предпринимательского сектора."Новой важнейшей задачей в 2022 году станет создание цифровой платформы для поддержки малого бизнеса. В рамках цифровой трансформации в электронном виде будут доступны все меры поддержки, услуги и сервисы для ведения бизнеса", - озвучил задачу губернатор.По словам Александра Буркова, в сфере малого и среднего предпринимательства за первое полугодие этого года есть положительная динамика: прирост налоговых поступлений составил 26%, что составляет почти 2 миллиарда рублей. По упрощенной системе налогообложения рост еще больше - плюс 42%, добавил глава региона."И это даже несмотря на пониженные ставки по УСН, которые поддержали депутаты прошлого созыва. Сейчас мы предлагаем установить пониженные ставки по ряду налогов до конца 2024 года, чтобы омский бизнес понимал условия работы в регионе на среднесрочную перспективу", - подчеркнул Александр Бурков.
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технологии, омская область, александр бурков
08:27 21.10.2021
 
В Омской области создадут онлайн-платформу для поддержки бизнеса

В Омской области создадут онлайн-платформу для поддержки малого бизнеса

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМузей имени М. А. Врубеля в Омске
Музей имени М. А. Врубеля в Омске - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 21 окт – РИА Новости. В Омской области запланировали создание цифровой платформы для поддержки малого бизнеса, где будут доступны все меры поддержки, заявил в четверг губернатор Александр Бурков.
Губернатор Омской области выступил перед депутатами Законодательного собрания и правительством Омской области с бюджетным посланием в четверг 21 октября. Он заявил о необходимости восстановления предпринимательского сектора.
"Новой важнейшей задачей в 2022 году станет создание цифровой платформы для поддержки малого бизнеса. В рамках цифровой трансформации в электронном виде будут доступны все меры поддержки, услуги и сервисы для ведения бизнеса", - озвучил задачу губернатор.
По словам Александра Буркова, в сфере малого и среднего предпринимательства за первое полугодие этого года есть положительная динамика: прирост налоговых поступлений составил 26%, что составляет почти 2 миллиарда рублей. По упрощенной системе налогообложения рост еще больше - плюс 42%, добавил глава региона.
"И это даже несмотря на пониженные ставки по УСН, которые поддержали депутаты прошлого созыва. Сейчас мы предлагаем установить пониженные ставки по ряду налогов до конца 2024 года, чтобы омский бизнес понимал условия работы в регионе на среднесрочную перспективу", - подчеркнул Александр Бурков.
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
07:30Омская область
В Омской области предложили создать министерство цифрового развития региона
 
Омская областьТехнологииОмская областьАлександр Бурков
 
 
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