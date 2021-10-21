https://ria.ru/20211021/berluskoni-1755688917.html

Берлускони оправдали по обвинению в коррупции

Берлускони оправдали по обвинению в коррупции - РИА Новости, 21.10.2021

Берлускони оправдали по обвинению в коррупции

Суд итальянского города Сиена в четверг оправдал бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который обвинялся в подкупе свидетелей в рамках дела... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T20:39

2021-10-21T20:39

2021-10-21T22:37

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сильвио берлускони

коррупция

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РИМ, 21 окт – РИА Новости. Суд итальянского города Сиена в четверг оправдал бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который обвинялся в подкупе свидетелей в рамках дела "Руби-3", сообщает телеканал Rainews24.Вместе с политиком от ответственности освобожден пианист Данило Мариани, который принимал участие в вечеринках на вилле Берлускони в Аркоре под Миланом.Коррупционный процесс "Руби-3" вырос из знаменитого и скандального "дела Руби", которое получило название благодаря марокканской танцовщице Кариме эль-Маруг. В рамках него Берлускони обвинялся в причастности к проституции несовершеннолетних. В 2014 году он был оправдан, однако следователи заподозрили его в манипуляциях фигурантами дела. Теперь политик обвинялся в даче ложных показаний и подкупе свидетелей в ходе прежнего процесса. Параллельно с Сиеной заседания по аналогичному делу проходят в Милане.Как отмечает газета il Messaggero, политик и пианист оправданы за отсутствием достаточных оснований. Сторона обвинения настаивала на 4 годах заключения на каждого.Решение суда принято раньше запланированных фигурантами сроков: еще накануне адвокаты Берлускони, как пишет местное издание la Nazione, предполагали, что вердикт будет вынесен не раньше чем через два заседания. В четверг судьи отказались привлечь к слушаниям трех свидетелей со стороны защиты, после чего удалились на обсуждение, которое заняло около часа.Берлускони не присутствовал на заседании суда, улетев в Брюссель на встречу Европейской народной партии. Слушания неоднократно переносились из-за состояния здоровья Берлускони, чьи юристы представляли в суд его медицинские справки.

https://ria.ru/20190316/1551860846.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210501/berluskoni-1730830368.html

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в мире, италия, сильвио берлускони, коррупция