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Берлускони оправдали по обвинению в коррупции
Берлускони оправдали по обвинению в коррупции - РИА Новости, 21.10.2021
Берлускони оправдали по обвинению в коррупции
Суд итальянского города Сиена в четверг оправдал бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который обвинялся в подкупе свидетелей в рамках дела... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T20:39
2021-10-21T22:37
в мире
италия
сильвио берлускони
коррупция
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РИМ, 21 окт – РИА Новости. Суд итальянского города Сиена в четверг оправдал бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который обвинялся в подкупе свидетелей в рамках дела "Руби-3", сообщает телеканал Rainews24.Вместе с политиком от ответственности освобожден пианист Данило Мариани, который принимал участие в вечеринках на вилле Берлускони в Аркоре под Миланом.Коррупционный процесс "Руби-3" вырос из знаменитого и скандального "дела Руби", которое получило название благодаря марокканской танцовщице Кариме эль-Маруг. В рамках него Берлускони обвинялся в причастности к проституции несовершеннолетних. В 2014 году он был оправдан, однако следователи заподозрили его в манипуляциях фигурантами дела. Теперь политик обвинялся в даче ложных показаний и подкупе свидетелей в ходе прежнего процесса. Параллельно с Сиеной заседания по аналогичному делу проходят в Милане.Как отмечает газета il Messaggero, политик и пианист оправданы за отсутствием достаточных оснований. Сторона обвинения настаивала на 4 годах заключения на каждого.Решение суда принято раньше запланированных фигурантами сроков: еще накануне адвокаты Берлускони, как пишет местное издание la Nazione, предполагали, что вердикт будет вынесен не раньше чем через два заседания. В четверг судьи отказались привлечь к слушаниям трех свидетелей со стороны защиты, после чего удалились на обсуждение, которое заняло около часа.Берлускони не присутствовал на заседании суда, улетев в Брюссель на встречу Европейской народной партии. Слушания неоднократно переносились из-за состояния здоровья Берлускони, чьи юристы представляли в суд его медицинские справки.
https://ria.ru/20190316/1551860846.html
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в мире, италия, сильвио берлускони, коррупция
20:39 21.10.2021 (обновлено: 22:37 21.10.2021)
 
Берлускони оправдали по обвинению в коррупции

Суд оправдал экс-премьера Италии Сильвио Берлускони в подкупе свидетелей по делу "Руби-3"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДепутат от партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге
Депутат от партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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РИМ, 21 окт – РИА Новости. Суд итальянского города Сиена в четверг оправдал бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который обвинялся в подкупе свидетелей в рамках дела "Руби-3", сообщает телеканал Rainews24.
Вместе с политиком от ответственности освобожден пианист Данило Мариани, который принимал участие в вечеринках на вилле Берлускони в Аркоре под Миланом.
Коррупционный процесс "Руби-3" вырос из знаменитого и скандального "дела Руби", которое получило название благодаря марокканской танцовщице Кариме эль-Маруг. В рамках него Берлускони обвинялся в причастности к проституции несовершеннолетних. В 2014 году он был оправдан, однако следователи заподозрили его в манипуляциях фигурантами дела. Теперь политик обвинялся в даче ложных показаний и подкупе свидетелей в ходе прежнего процесса. Параллельно с Сиеной заседания по аналогичному делу проходят в Милане.
Как отмечает газета il Messaggero, политик и пианист оправданы за отсутствием достаточных оснований. Сторона обвинения настаивала на 4 годах заключения на каждого.
Сильвио Берлускони. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.03.2019
16 марта 2019, 17:25
Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами
Решение суда принято раньше запланированных фигурантами сроков: еще накануне адвокаты Берлускони, как пишет местное издание la Nazione, предполагали, что вердикт будет вынесен не раньше чем через два заседания. В четверг судьи отказались привлечь к слушаниям трех свидетелей со стороны защиты, после чего удалились на обсуждение, которое заняло около часа.
Берлускони не присутствовал на заседании суда, улетев в Брюссель на встречу Европейской народной партии. Слушания неоднократно переносились из-за состояния здоровья Берлускони, чьи юристы представляли в суд его медицинские справки.
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 14:00В мире
Теперь в суд? Берлускони выписали из больницы
 
В миреИталияСильвио БерлускониКоррупция
 
 
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