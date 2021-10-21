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https://ria.ru/20211021/belorussiya-1755535091.html
Белоруссия должна быть президентской республикой, заявил Лукашенко
Белоруссия должна быть президентской республикой, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.10.2021
Белоруссия должна быть президентской республикой, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой, чтобы "сохранить страну", и подчеркнул, что при... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:00
2021-10-21T11:09
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой, чтобы "сохранить страну", и подчеркнул, что при работе над поправками в основной закон нельзя допустить разбалансированности системы органов госвласти."Я абсолютно убежден, что Беларусь должна быть президентской республикой, если мы хотим сохранить страну", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на встрече с рабочей группой по доработке проекта новой конституции страны. Слова президента приводит его официальный сайт.По словам главы государства, Всебелорусское народное собрание вводится в конституцию не потому, что "кто-то из присутствующих или действующий президент прямо рвется на эту должность (главы собрания - ред.), а для того, чтобы обеспечить сдерживание и противовес".Лукашенко подчеркнул, что задача рабочей группы - продолжить начатую конституционной комиссией деятельность. "Естественно, здесь собрались прежде всего государственники и управленцы со стажем. Главное в работе нынешней группы над конституционными изменениями - не допустить разбалансированности системы органов государственной власти", - сказал он.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Конституционная комиссия выработала вариант проекта правок в основной закон. Ранее на заседании конституционной комиссии с участием президента был рассмотрен ряд спорных вопросов, по которым члены комиссии не пришли к компромиссу, решено, что "шлифовкой" проекта в сжатые сроки займутся эксперты-юристы и специальная рабочая группа. Член конституционной комиссии Белоруссии Юрий Воскресенский ранее заявил, что итоговый проект поправок в основной закон страны представят для публичного обсуждения не позднее 7 ноября.
https://ria.ru/20211002/prezident-1752767099.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
11:00 21.10.2021 (обновлено: 11:09 21.10.2021)
 
Белоруссия должна быть президентской республикой, заявил Лукашенко

Лукашенко: если мы хотим сохранить Белоруссию, она должна быть президентской страной

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой, чтобы "сохранить страну", и подчеркнул, что при работе над поправками в основной закон нельзя допустить разбалансированности системы органов госвласти.
"Я абсолютно убежден, что Беларусь должна быть президентской республикой, если мы хотим сохранить страну", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на встрече с рабочей группой по доработке проекта новой конституции страны. Слова президента приводит его официальный сайт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
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Лукашенко назвал условие, при котором он станет вечным президентом
По словам главы государства, Всебелорусское народное собрание вводится в конституцию не потому, что "кто-то из присутствующих или действующий президент прямо рвется на эту должность (главы собрания - ред.), а для того, чтобы обеспечить сдерживание и противовес".
Лукашенко подчеркнул, что задача рабочей группы - продолжить начатую конституционной комиссией деятельность. "Естественно, здесь собрались прежде всего государственники и управленцы со стажем. Главное в работе нынешней группы над конституционными изменениями - не допустить разбалансированности системы органов государственной власти", - сказал он.
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Конституционная комиссия выработала вариант проекта правок в основной закон. Ранее на заседании конституционной комиссии с участием президента был рассмотрен ряд спорных вопросов, по которым члены комиссии не пришли к компромиссу, решено, что "шлифовкой" проекта в сжатые сроки займутся эксперты-юристы и специальная рабочая группа. Член конституционной комиссии Белоруссии Юрий Воскресенский ранее заявил, что итоговый проект поправок в основной закон страны представят для публичного обсуждения не позднее 7 ноября.
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