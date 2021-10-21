11:00 21.10.2021 (обновлено: 11:09 21.10.2021)
Белоруссия должна быть президентской республикой, заявил Лукашенко
Лукашенко: если мы хотим сохранить Белоруссию, она должна быть президентской страной
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой, чтобы "сохранить страну", и подчеркнул, что при работе над поправками в основной закон нельзя допустить разбалансированности системы органов госвласти.
"Я абсолютно убежден, что Беларусь должна быть президентской республикой, если мы хотим сохранить страну", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на встрече с рабочей группой по доработке проекта новой конституции страны. Слова президента приводит его официальный сайт.
По словам главы государства, Всебелорусское народное собрание вводится в конституцию не потому, что "кто-то из присутствующих или действующий президент прямо рвется на эту должность (главы собрания - ред.), а для того, чтобы обеспечить сдерживание и противовес".
Лукашенко подчеркнул, что задача рабочей группы - продолжить начатую конституционной комиссией деятельность. "Естественно, здесь собрались прежде всего государственники и управленцы со стажем. Главное в работе нынешней группы над конституционными изменениями - не допустить разбалансированности системы органов государственной власти", - сказал он.
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Конституционная комиссия выработала вариант проекта правок в основной закон. Ранее на заседании конституционной комиссии с участием президента был рассмотрен ряд спорных вопросов, по которым члены комиссии не пришли к компромиссу, решено, что "шлифовкой" проекта в сжатые сроки займутся эксперты-юристы и специальная рабочая группа. Член конституционной комиссии Белоруссии Юрий Воскресенский ранее заявил, что итоговый проект поправок в основной закон страны представят для публичного обсуждения не позднее 7 ноября.