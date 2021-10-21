https://ria.ru/20211021/belorussiya-1755535091.html

Белоруссия должна быть президентской республикой, заявил Лукашенко

Белоруссия должна быть президентской республикой, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.10.2021

Белоруссия должна быть президентской республикой, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой, чтобы "сохранить страну", и подчеркнул, что при... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T11:00

2021-10-21T11:00

2021-10-21T11:09

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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой, чтобы "сохранить страну", и подчеркнул, что при работе над поправками в основной закон нельзя допустить разбалансированности системы органов госвласти."Я абсолютно убежден, что Беларусь должна быть президентской республикой, если мы хотим сохранить страну", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на встрече с рабочей группой по доработке проекта новой конституции страны. Слова президента приводит его официальный сайт.По словам главы государства, Всебелорусское народное собрание вводится в конституцию не потому, что "кто-то из присутствующих или действующий президент прямо рвется на эту должность (главы собрания - ред.), а для того, чтобы обеспечить сдерживание и противовес".Лукашенко подчеркнул, что задача рабочей группы - продолжить начатую конституционной комиссией деятельность. "Естественно, здесь собрались прежде всего государственники и управленцы со стажем. Главное в работе нынешней группы над конституционными изменениями - не допустить разбалансированности системы органов государственной власти", - сказал он.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Конституционная комиссия выработала вариант проекта правок в основной закон. Ранее на заседании конституционной комиссии с участием президента был рассмотрен ряд спорных вопросов, по которым члены комиссии не пришли к компромиссу, решено, что "шлифовкой" проекта в сжатые сроки займутся эксперты-юристы и специальная рабочая группа. Член конституционной комиссии Белоруссии Юрий Воскресенский ранее заявил, что итоговый проект поправок в основной закон страны представят для публичного обсуждения не позднее 7 ноября.

https://ria.ru/20211002/prezident-1752767099.html

https://ria.ru/20210514/belorussiya-1732268063.html

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко