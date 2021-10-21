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В Госпогранкомитете Белоруссии опровергли нарушение границы с Литвой
В Госпогранкомитете Белоруссии опровергли нарушение границы с Литвой - РИА Новости, 21.10.2021
В Госпогранкомитете Белоруссии опровергли нарушение границы с Литвой
Белорусские пограничники не нарушали границу с Литвой, белорусская сторона устанавливает причастных к инциденту гражданских лиц, сообщил РИА Новости официальный РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T10:36
2021-10-21T10:40
в мире
литва
белоруссия
вильнюс
минск
госпогранкомитет белоруссии
мигранты
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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Белорусские пограничники не нарушали границу с Литвой, белорусская сторона устанавливает причастных к инциденту гражданских лиц, сообщил РИА Новости официальный представитель государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.МИД Литвы ранее заявил, что в понедельник белорусский пограничник нарушил государственную границу Литвы в Варенском пограничном округе. В связи с этим в среду литовский МИД вызвал представителя посольства Белоруссии в Литве и вручил дипломатическую ноту, выражающую решительный протест в связи с неоднократными нарушениями государственной границы республики. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что еще во вторник Литве по линии погранпредставительской деятельности была передана вся необходимая информация в связи с заявлением Вильнюса о нарушении границы белорусским пограничником. Он добавил, что "в этой связи не совсем понятно, с какой целью Вильнюс искусственно пытается поднять дополнительный шум по этому поводу"."Белорусские пограничники границу с Литвой не нарушали", - сказал Бычковский. Он пояснил, что практически сразу на уровне пограничных уполномоченных по участку границы, на котором произошел инцидент, состоялся обмен информацией. Собеседник агентства подчеркнул, что "лица, которые причастны к данному инциденту в настоящее время устанавливаются органами пограничной службы Республики Беларусь". "Это были гражданские лица", - уточнил БычковскийВ этой связи он заметил, что действия литовской стороны на уровне МИД выглядят как "лишний информационный шум".Ранее власти Литвы неоднократно заявляли о "провокации" белорусских пограничников, которые якобы нарушали госграницу страны. В сентябре заместитель председателя госпогранкомитета Белоруссии Роман Подлинев в интервью РИА Новости говорил, что обвинения со стороны сопредельных стран ЕС в адрес белорусских пограничников о нарушении ими границы являются безосновательными и похожи на провокацию с целью очернения белорусского погранведомства и республики.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211008/blockade-1753523327.html
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в мире, литва, белоруссия, вильнюс, минск, госпогранкомитет белоруссии, мигранты
10:36 21.10.2021 (обновлено: 10:40 21.10.2021)
 
В Госпогранкомитете Белоруссии опровергли нарушение границы с Литвой

Госпогранкомитет Белоруссии опроверг нарушение пограничниками границы с Литвой

© AP Photo / Mindaugas KulbisЛитовские пограничники патрулируют участок на границе с Белоруссией
Литовские пограничники патрулируют участок на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Белорусские пограничники не нарушали границу с Литвой, белорусская сторона устанавливает причастных к инциденту гражданских лиц, сообщил РИА Новости официальный представитель государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.
МИД Литвы ранее заявил, что в понедельник белорусский пограничник нарушил государственную границу Литвы в Варенском пограничном округе. В связи с этим в среду литовский МИД вызвал представителя посольства Белоруссии в Литве и вручил дипломатическую ноту, выражающую решительный протест в связи с неоднократными нарушениями государственной границы республики. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что еще во вторник Литве по линии погранпредставительской деятельности была передана вся необходимая информация в связи с заявлением Вильнюса о нарушении границы белорусским пограничником. Он добавил, что "в этой связи не совсем понятно, с какой целью Вильнюс искусственно пытается поднять дополнительный шум по этому поводу".
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"Белорусские пограничники границу с Литвой не нарушали", - сказал Бычковский. Он пояснил, что практически сразу на уровне пограничных уполномоченных по участку границы, на котором произошел инцидент, состоялся обмен информацией. Собеседник агентства подчеркнул, что "лица, которые причастны к данному инциденту в настоящее время устанавливаются органами пограничной службы Республики Беларусь". "Это были гражданские лица", - уточнил Бычковский
В этой связи он заметил, что действия литовской стороны на уровне МИД выглядят как "лишний информационный шум".
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В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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