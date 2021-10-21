https://ria.ru/20211021/belorussiya-1755530772.html

В Госпогранкомитете Белоруссии опровергли нарушение границы с Литвой

В Госпогранкомитете Белоруссии опровергли нарушение границы с Литвой - РИА Новости, 21.10.2021

В Госпогранкомитете Белоруссии опровергли нарушение границы с Литвой

Белорусские пограничники не нарушали границу с Литвой, белорусская сторона устанавливает причастных к инциденту гражданских лиц, сообщил РИА Новости официальный РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T10:36

2021-10-21T10:36

2021-10-21T10:40

в мире

литва

белоруссия

вильнюс

минск

госпогранкомитет белоруссии

мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743313011_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e0a442a4a0746162b773687ef37626d8.jpg

МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Белорусские пограничники не нарушали границу с Литвой, белорусская сторона устанавливает причастных к инциденту гражданских лиц, сообщил РИА Новости официальный представитель государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.МИД Литвы ранее заявил, что в понедельник белорусский пограничник нарушил государственную границу Литвы в Варенском пограничном округе. В связи с этим в среду литовский МИД вызвал представителя посольства Белоруссии в Литве и вручил дипломатическую ноту, выражающую решительный протест в связи с неоднократными нарушениями государственной границы республики. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что еще во вторник Литве по линии погранпредставительской деятельности была передана вся необходимая информация в связи с заявлением Вильнюса о нарушении границы белорусским пограничником. Он добавил, что "в этой связи не совсем понятно, с какой целью Вильнюс искусственно пытается поднять дополнительный шум по этому поводу"."Белорусские пограничники границу с Литвой не нарушали", - сказал Бычковский. Он пояснил, что практически сразу на уровне пограничных уполномоченных по участку границы, на котором произошел инцидент, состоялся обмен информацией. Собеседник агентства подчеркнул, что "лица, которые причастны к данному инциденту в настоящее время устанавливаются органами пограничной службы Республики Беларусь". "Это были гражданские лица", - уточнил БычковскийВ этой связи он заметил, что действия литовской стороны на уровне МИД выглядят как "лишний информационный шум".Ранее власти Литвы неоднократно заявляли о "провокации" белорусских пограничников, которые якобы нарушали госграницу страны. В сентябре заместитель председателя госпогранкомитета Белоруссии Роман Подлинев в интервью РИА Новости говорил, что обвинения со стороны сопредельных стран ЕС в адрес белорусских пограничников о нарушении ими границы являются безосновательными и похожи на провокацию с целью очернения белорусского погранведомства и республики.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211008/blockade-1753523327.html

https://ria.ru/20210914/gibridnaya_ataka-1750056248.html

https://ria.ru/20210901/genotsid-1748104228.html

литва

белоруссия

вильнюс

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, белоруссия, вильнюс, минск, госпогранкомитет белоруссии, мигранты