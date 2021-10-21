10:36 21.10.2021 (обновлено: 10:40 21.10.2021)
В Госпогранкомитете Белоруссии опровергли нарушение границы с Литвой
Госпогранкомитет Белоруссии опроверг нарушение пограничниками границы с Литвой
© AP Photo / Mindaugas KulbisЛитовские пограничники патрулируют участок на границе с Белоруссией
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Белорусские пограничники не нарушали границу с Литвой, белорусская сторона устанавливает причастных к инциденту гражданских лиц, сообщил РИА Новости официальный представитель государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.
МИД Литвы ранее заявил, что в понедельник белорусский пограничник нарушил государственную границу Литвы в Варенском пограничном округе. В связи с этим в среду литовский МИД вызвал представителя посольства Белоруссии в Литве и вручил дипломатическую ноту, выражающую решительный протест в связи с неоднократными нарушениями государственной границы республики. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что еще во вторник Литве по линии погранпредставительской деятельности была передана вся необходимая информация в связи с заявлением Вильнюса о нарушении границы белорусским пограничником. Он добавил, что "в этой связи не совсем понятно, с какой целью Вильнюс искусственно пытается поднять дополнительный шум по этому поводу".
"Белорусские пограничники границу с Литвой не нарушали", - сказал Бычковский. Он пояснил, что практически сразу на уровне пограничных уполномоченных по участку границы, на котором произошел инцидент, состоялся обмен информацией. Собеседник агентства подчеркнул, что "лица, которые причастны к данному инциденту в настоящее время устанавливаются органами пограничной службы Республики Беларусь". "Это были гражданские лица", - уточнил Бычковский
В этой связи он заметил, что действия литовской стороны на уровне МИД выглядят как "лишний информационный шум".
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Ранее власти Литвы неоднократно заявляли о "провокации" белорусских пограничников, которые якобы нарушали госграницу страны. В сентябре заместитель председателя госпогранкомитета Белоруссии Роман Подлинев в интервью РИА Новости говорил, что обвинения со стороны сопредельных стран ЕС в адрес белорусских пограничников о нарушении ими границы являются безосновательными и похожи на провокацию с целью очернения белорусского погранведомства и республики.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.