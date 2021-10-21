NYT: сын Байдена хотел продать фирме из США данные о связях Дерипаски
NYT: сын Байдена хотел продать фирме из США данные, якобы связанные с Дерипаской
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisХантер Байден
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер в 2011 году предлагал продать американской металлургической компании Alcoa сведения о "сетях элит", якобы связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, в домах родственников которого во вторник провели обыск сотрудники ФБР, утверждает издание New York Post со ссылкой на сообщения, обнаруженные на ноутбуке Хантера.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
Хантер Байден предлагал "предоставить Alcoa статистический анализ политических и корпоративных рисков, сетей элит, связанных с Олегом Дерипаской, руководителем компании Basic Element и ОК "Русал", приводит издание слова из документов, обнаруженных на ноутбуке.
Компании якобы предлагались "список элит того же ранга в России, карта сетей Дерипаски на основе частоты взаимодействий с избранными элитами и странами."
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Хантер сначала хотел получить от Alcoa 25 тысяч долларов за "первую фазу проекта" и 55 тысяч за "подробный анализ" данных, пишет газета. Но затем связанная с сыном Джо Байденом компания Rosemont Seneca предложила получить за информацию только 25 тысяч.
Во вторник сотрудники ФБР начали работу в вашингтонском особняке, который считался домом российского бизнесмена Олега Дерипаски. Позже представитель бизнесмена уточнил РИА Новости что обыски проводятся в домах родственников Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне на основании ордеров, связанных с санкциями США, при этом сам бизнесмен не является собственником домов.
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