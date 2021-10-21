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NYT: сын Байдена хотел продать фирме из США данные о связях Дерипаски
NYT: сын Байдена хотел продать фирме из США данные о связях Дерипаски - РИА Новости, 21.10.2021
NYT: сын Байдена хотел продать фирме из США данные о связях Дерипаски
Сын президента США Джо Байдена Хантер в 2011 году предлагал продать американской металлургической компании Alcoa сведения о "сетях элит", якобы связанных с... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T22:29
2021-10-21T22:29
в мире
сша
олег дерипаска
русал
руди джулиани
фбр
хантер байден
россия
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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер в 2011 году предлагал продать американской металлургической компании Alcoa сведения о "сетях элит", якобы связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, в домах родственников которого во вторник провели обыск сотрудники ФБР, утверждает издание New York Post со ссылкой на сообщения, обнаруженные на ноутбуке Хантера.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.Хантер Байден предлагал "предоставить Alcoa статистический анализ политических и корпоративных рисков, сетей элит, связанных с Олегом Дерипаской, руководителем компании Basic Element и ОК "Русал", приводит издание слова из документов, обнаруженных на ноутбуке.Компании якобы предлагались "список элит того же ранга в России, карта сетей Дерипаски на основе частоты взаимодействий с избранными элитами и странами."Хантер сначала хотел получить от Alcoa 25 тысяч долларов за "первую фазу проекта" и 55 тысяч за "подробный анализ" данных, пишет газета. Но затем связанная с сыном Джо Байденом компания Rosemont Seneca предложила получить за информацию только 25 тысяч.Во вторник сотрудники ФБР начали работу в вашингтонском особняке, который считался домом российского бизнесмена Олега Дерипаски. Позже представитель бизнесмена уточнил РИА Новости что обыски проводятся в домах родственников Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне на основании ордеров, связанных с санкциями США, при этом сам бизнесмен не является собственником домов.
https://ria.ru/20211020/deripaska-1755373603.html
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в мире, сша, олег дерипаска, русал, руди джулиани, фбр, хантер байден, россия
22:29 21.10.2021
 
NYT: сын Байдена хотел продать фирме из США данные о связях Дерипаски

NYT: сын Байдена хотел продать фирме из США данные, якобы связанные с Дерипаской

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер в 2011 году предлагал продать американской металлургической компании Alcoa сведения о "сетях элит", якобы связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, в домах родственников которого во вторник провели обыск сотрудники ФБР, утверждает издание New York Post со ссылкой на сообщения, обнаруженные на ноутбуке Хантера.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
Хантер Байден предлагал "предоставить Alcoa статистический анализ политических и корпоративных рисков, сетей элит, связанных с Олегом Дерипаской, руководителем компании Basic Element и ОК "Русал", приводит издание слова из документов, обнаруженных на ноутбуке.
Компании якобы предлагались "список элит того же ранга в России, карта сетей Дерипаски на основе частоты взаимодействий с избранными элитами и странами."
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 12:35
Дерипаска прокомментировал обыски в доме его родственников в США
Хантер сначала хотел получить от Alcoa 25 тысяч долларов за "первую фазу проекта" и 55 тысяч за "подробный анализ" данных, пишет газета. Но затем связанная с сыном Джо Байденом компания Rosemont Seneca предложила получить за информацию только 25 тысяч.
Во вторник сотрудники ФБР начали работу в вашингтонском особняке, который считался домом российского бизнесмена Олега Дерипаски. Позже представитель бизнесмена уточнил РИА Новости что обыски проводятся в домах родственников Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне на основании ордеров, связанных с санкциями США, при этом сам бизнесмен не является собственником домов.
Агенты ФБР во время обыска дома Олега Дерипаски в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 02:10
Соседи семьи Дерипаски в Нью-Йорке рассказали, появлялся ли он там
 
В миреСШАОлег ДерипаскаРусалРуди ДжулианиФБРХантер БайденРоссия
 
 
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