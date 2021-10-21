https://ria.ru/20211021/bayden-1755673802.html

Путин прокомментировал встречу с Байденом в Женеве

Путин прокомментировал встречу с Байденом в Женеве - РИА Новости, 21.10.2021

Путин прокомментировал встречу с Байденом в Женеве

Президент России Владимир Путин заявил, что встреча с американским коллегой Джо Байденом в Женеве была продуктивной, и отметил, что российской делегации... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:26

2021-10-21T19:26

2021-10-21T19:50

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СОЧИ, 21 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что встреча с американским коллегой Джо Байденом в Женеве была продуктивной, и отметил, что российской делегации показалось, что администрация США настроена на возрождение отношений."У нас уже на 23% вырос товарооборот, причем по очень многим позициям. Это косвенное влияние, в том числе, и нашей встречи в Женеве. В целом мы на правильном пути, хотя, к сожалению, не буду говорить о грустном, но мы видим и определенные регрессы, как в свое время у нас говорили - шаг вперед, два шага назад. Такое тоже бывает. Но все-таки, по генеральным договоренностям мы двигаемся", - сказал президент."Мы тогда договорились о начале консультаций по вопросам стратегической стабильности, эти консультации начались, они идут. И по вопросам кибербезопасности, на экспертном уровне и это началось. Можно смело констатировать, что хотя набор вопросов о которых мы договорились, он небольшой, но все-таки мы на правильном пути. Это важнейшие вопросы сегодняшнего дня", — сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20211020/vstrecha-1755496367.html

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сша, женева (город), в мире, владимир путин, джо байден, россия