https://ria.ru/20211021/bayden-1755673802.html
Путин прокомментировал встречу с Байденом в Женеве
Путин прокомментировал встречу с Байденом в Женеве - РИА Новости, 21.10.2021
Путин прокомментировал встречу с Байденом в Женеве
Президент России Владимир Путин заявил, что встреча с американским коллегой Джо Байденом в Женеве была продуктивной, и отметил, что российской делегации... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:26
2021-10-21T19:26
2021-10-21T19:50
сша
женева (город)
в мире
владимир путин
джо байден
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737270572_0:12:2975:1685_1920x0_80_0_0_03ddfbf93f6ae6dcaba411c14c6fe973.jpg
СОЧИ, 21 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что встреча с американским коллегой Джо Байденом в Женеве была продуктивной, и отметил, что российской делегации показалось, что администрация США настроена на возрождение отношений."У нас уже на 23% вырос товарооборот, причем по очень многим позициям. Это косвенное влияние, в том числе, и нашей встречи в Женеве. В целом мы на правильном пути, хотя, к сожалению, не буду говорить о грустном, но мы видим и определенные регрессы, как в свое время у нас говорили - шаг вперед, два шага назад. Такое тоже бывает. Но все-таки, по генеральным договоренностям мы двигаемся", - сказал президент."Мы тогда договорились о начале консультаций по вопросам стратегической стабильности, эти консультации начались, они идут. И по вопросам кибербезопасности, на экспертном уровне и это началось. Можно смело констатировать, что хотя набор вопросов о которых мы договорились, он небольшой, но все-таки мы на правильном пути. Это важнейшие вопросы сегодняшнего дня", — сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20211020/vstrecha-1755496367.html
сша
женева (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737270572_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_916a766cfefce155bdc962ad221aac92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, женева (город), в мире, владимир путин, джо байден, россия
19:26 21.10.2021 (обновлено: 19:50 21.10.2021)
Путин прокомментировал встречу с Байденом в Женеве
Путин: встреча с Байденом в Женеве была продуктивной
СОЧИ, 21 окт — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
заявил, что встреча с американским коллегой Джо Байденом
в Женеве
была продуктивной, и отметил, что российской делегации показалось, что администрация США
настроена на возрождение отношений.
"Встреча в Женеве была продуктивной в целом. Нам показалось – когда я говорю нам, имею в виду и своих коллег, – что в целом администрация нацелена на то, чтобы выстраивать отношения, возрождать их как-то, по каким-то важнейшим направлениям", — сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
"У нас уже на 23% вырос товарооборот, причем по очень многим позициям. Это косвенное влияние, в том числе, и нашей встречи в Женеве. В целом мы на правильном пути, хотя, к сожалению, не буду говорить о грустном, но мы видим и определенные регрессы, как в свое время у нас говорили - шаг вперед, два шага назад. Такое тоже бывает. Но все-таки, по генеральным договоренностям мы двигаемся", - сказал президент.
"Мы тогда договорились о начале консультаций по вопросам стратегической стабильности, эти консультации начались, они идут. И по вопросам кибербезопасности, на экспертном уровне и это началось. Можно смело констатировать, что хотя набор вопросов о которых мы договорились, он небольшой, но все-таки мы на правильном пути. Это важнейшие вопросы сегодняшнего дня", — сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".