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Японцы захотели для России кровавой бани
Японцы призвали организовать для российского флота "кровавый морской путь" - РИА Новости, 21.10.2021
Японцы захотели для России кровавой бани
Читатели японского издания "Асахи" отреагировали на проход российско-китайского отряда боевых кораблей через международный Сунгарский пролив в Тихий океан,... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T06:30
2021-10-21T06:32
в мире
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китай
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вмс китая
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Читатели японского издания "Асахи" отреагировали на проход российско-китайского отряда боевых кораблей через международный Сунгарский пролив в Тихий океан, который состоялся 18 октября. Свое мнение они выразили в комментариях к публикации."Пролив нужно превращать в "кровавый морской путь". Нельзя позволять России чувствовать себя безнаказанно", - выразил мнение hag."Надо выдвинуть поближе к проливу Цугару батареи противокорабельных ракет. Сунутся русские и китайцы еще раз — сразу стрелять. Так пристреляемся сами и их приучим к осторожности.", - поддержал предыдущего комментатора ffn."Проход российско-китайской эскадры проливом Цугару — это опаснее, чем северокорейские ракеты. Это прямо внутри Японии", - заявил MLB."Если только Россия и Китай захотят, они захватят Хоккайдо и всю северную Японию в момент!", - выразил опасения jo."Если Россия и Китай вступят в настоящий военный союз, то они овладеют всем миром", - резюмировал Nasaoperwrx.Российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие — 2021" проходили в Японском море с 14 по 18 октября. Во время маневров корабли двух стран отработали совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, провели артиллерийские стрельбы и осуществили поиск и блокирование подводной лодки условного противника.Ранее Министерство обороны Японии заявило, что проход кораблей ВМФ России и ВМС Китая полностью соответствовал международным нормам. Нарушений водных границ не зафиксировано.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, вмф рф, япония, китай, министерство обороны японии, вмс китая, россия
06:30 21.10.2021 (обновлено: 06:32 21.10.2021)
 
Японцы призвали организовать для российского флота "кровавый морской путь"

Читатели японской газеты "Асахи" призвали расстрелять российские корабли ракетами

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ во время маневрирования на учениях "Морское взаимодействие-2021"
Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев ВМФ РФ во время маневрирования на учениях Морское взаимодействие-2021 - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Читатели японского издания "Асахи" отреагировали на проход российско-китайского отряда боевых кораблей через международный Сунгарский пролив в Тихий океан, который состоялся 18 октября. Свое мнение они выразили в комментариях к публикации.
"Пролив нужно превращать в "кровавый морской путь". Нельзя позволять России чувствовать себя безнаказанно", - выразил мнение hag.
"Надо выдвинуть поближе к проливу Цугару батареи противокорабельных ракет. Сунутся русские и китайцы еще раз — сразу стрелять. Так пристреляемся сами и их приучим к осторожности.", - поддержал предыдущего комментатора ffn.
"Проход российско-китайской эскадры проливом Цугару — это опаснее, чем северокорейские ракеты. Это прямо внутри Японии", - заявил MLB.
"Если только Россия и Китай захотят, они захватят Хоккайдо и всю северную Японию в момент!", - выразил опасения jo.
"Если Россия и Китай вступят в настоящий военный союз, то они овладеют всем миром", - резюмировал Nasaoperwrx.
Корабли морских сил самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября, 06:58
"Проиграем за день": японцы испугались войны с Россией
Российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие — 2021" проходили в Японском море с 14 по 18 октября. Во время маневров корабли двух стран отработали совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, провели артиллерийские стрельбы и осуществили поиск и блокирование подводной лодки условного противника.
Ранее Министерство обороны Японии заявило, что проход кораблей ВМФ России и ВМС Китая полностью соответствовал международным нормам. Нарушений водных границ не зафиксировано.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреВМФ РФЯпонияКитайМинистерство обороны ЯпонииВМС КитаяРоссия
 
 
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