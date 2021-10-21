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Японцы захотели для России кровавой бани

Японцы призвали организовать для российского флота "кровавый морской путь" - РИА Новости, 21.10.2021

Японцы захотели для России кровавой бани

Читатели японского издания "Асахи" отреагировали на проход российско-китайского отряда боевых кораблей через международный Сунгарский пролив в Тихий океан,... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T06:30

2021-10-21T06:30

2021-10-21T06:32

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Читатели японского издания "Асахи" отреагировали на проход российско-китайского отряда боевых кораблей через международный Сунгарский пролив в Тихий океан, который состоялся 18 октября. Свое мнение они выразили в комментариях к публикации."Пролив нужно превращать в "кровавый морской путь". Нельзя позволять России чувствовать себя безнаказанно", - выразил мнение hag."Надо выдвинуть поближе к проливу Цугару батареи противокорабельных ракет. Сунутся русские и китайцы еще раз — сразу стрелять. Так пристреляемся сами и их приучим к осторожности.", - поддержал предыдущего комментатора ffn."Проход российско-китайской эскадры проливом Цугару — это опаснее, чем северокорейские ракеты. Это прямо внутри Японии", - заявил MLB."Если только Россия и Китай захотят, они захватят Хоккайдо и всю северную Японию в момент!", - выразил опасения jo."Если Россия и Китай вступят в настоящий военный союз, то они овладеют всем миром", - резюмировал Nasaoperwrx.Российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие — 2021" проходили в Японском море с 14 по 18 октября. Во время маневров корабли двух стран отработали совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, провели артиллерийские стрельбы и осуществили поиск и блокирование подводной лодки условного противника.Ранее Министерство обороны Японии заявило, что проход кораблей ВМФ России и ВМС Китая полностью соответствовал международным нормам. Нарушений водных границ не зафиксировано.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, вмф рф, япония, китай, министерство обороны японии, вмс китая, россия