06:30 21.10.2021 (обновлено: 06:32 21.10.2021)
Японцы призвали организовать для российского флота "кровавый морской путь"
Читатели японской газеты "Асахи" призвали расстрелять российские корабли ракетами
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ во время маневрирования на учениях "Морское взаимодействие-2021"
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Читатели японского издания "Асахи" отреагировали на проход российско-китайского отряда боевых кораблей через международный Сунгарский пролив в Тихий океан, который состоялся 18 октября. Свое мнение они выразили в комментариях к публикации.
"Пролив нужно превращать в "кровавый морской путь". Нельзя позволять России чувствовать себя безнаказанно", - выразил мнение hag.
"Надо выдвинуть поближе к проливу Цугару батареи противокорабельных ракет. Сунутся русские и китайцы еще раз — сразу стрелять. Так пристреляемся сами и их приучим к осторожности.", - поддержал предыдущего комментатора ffn.
"Проход российско-китайской эскадры проливом Цугару — это опаснее, чем северокорейские ракеты. Это прямо внутри Японии", - заявил MLB.
"Если Россия и Китай вступят в настоящий военный союз, то они овладеют всем миром", - резюмировал Nasaoperwrx.
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Российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие — 2021" проходили в Японском море с 14 по 18 октября. Во время маневров корабли двух стран отработали совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, провели артиллерийские стрельбы и осуществили поиск и блокирование подводной лодки условного противника.
Ранее Министерство обороны Японии заявило, что проход кораблей ВМФ России и ВМС Китая полностью соответствовал международным нормам. Нарушений водных границ не зафиксировано.
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