https://ria.ru/20211021/aziya-1755550582.html

Южная Корея успешно запустила ракету-носитель

Южная Корея успешно запустила ракету-носитель - РИА Новости, 21.10.2021

Южная Корея успешно запустила ракету-носитель

Стартовавшая в четверг южнокорейская ракета-носитель "Нури" (KSLV-II) успешно завершила полет, передало агентство Рёнхап. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:10

2021-10-21T12:10

2021-10-21T12:15

в мире

южная корея

космос - риа наука

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_172685d5cd6b2e696b1a0f33e65edef9.jpg

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Стартовавшая в четверг южнокорейская ракета-носитель "Нури" (KSLV-II) успешно завершила полет, передало агентство Рёнхап."Полет ракеты "Нури", стартовавшей сегодня в 17 часов (11 мск) с космодрома "Наро", завершен", - приводит агентство заявление министерства науки, технологий и связи. По его данным, в настоящее время технологи анализируют данные полета, на что потребуется около получаса.За шесть минут полета "Нури" достигла высоты 500 километров и еще через две минуты после этого поднялась на 600 километров. В 17.15 (11.15 МСК) успешно отделилась макетная спутниковая нагрузка массой 1,5 тонны.В 2013 году Южная Корея осуществила пуск двухступенчатой ракеты "Наро", которая была изготовлена в сотрудничестве с Россией, и вывела на орбиту свой 100-килограммовый спутник.Южная Корея вложила 1,7 миллиарда долларов в создание собственной ракеты, в проекте принимали участие около 300 южнокорейских компаний.

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, южная корея, космос - риа наука, наука