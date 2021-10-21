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Южная Корея успешно запустила ракету-носитель
Южная Корея успешно запустила ракету-носитель - РИА Новости, 21.10.2021
Южная Корея успешно запустила ракету-носитель
Стартовавшая в четверг южнокорейская ракета-носитель "Нури" (KSLV-II) успешно завершила полет, передало агентство Рёнхап. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:10
2021-10-21T12:10
2021-10-21T12:15
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Стартовавшая в четверг южнокорейская ракета-носитель "Нури" (KSLV-II) успешно завершила полет, передало агентство Рёнхап."Полет ракеты "Нури", стартовавшей сегодня в 17 часов (11 мск) с космодрома "Наро", завершен", - приводит агентство заявление министерства науки, технологий и связи. По его данным, в настоящее время технологи анализируют данные полета, на что потребуется около получаса.За шесть минут полета "Нури" достигла высоты 500 километров и еще через две минуты после этого поднялась на 600 километров. В 17.15 (11.15 МСК) успешно отделилась макетная спутниковая нагрузка массой 1,5 тонны.В 2013 году Южная Корея осуществила пуск двухступенчатой ракеты "Наро", которая была изготовлена в сотрудничестве с Россией, и вывела на орбиту свой 100-килограммовый спутник.Южная Корея вложила 1,7 миллиарда долларов в создание собственной ракеты, в проекте принимали участие около 300 южнокорейских компаний.
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в мире, южная корея, космос - риа наука, наука
12:10 21.10.2021 (обновлено: 12:15 21.10.2021)
Южная Корея успешно запустила ракету-носитель
Южнокорейская ракета-носитель успешно завершила полет
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Стартовавшая в четверг южнокорейская ракета-носитель "Нури" (KSLV-II) успешно завершила полет, передало агентство Рёнхап.
"Полет ракеты "Нури", стартовавшей сегодня в 17 часов (11 мск) с космодрома "Наро", завершен", - приводит агентство заявление министерства науки, технологий и связи. По его данным, в настоящее время технологи анализируют данные полета, на что потребуется около получаса.
За шесть минут полета "Нури" достигла высоты 500 километров и еще через две минуты после этого поднялась на 600 километров. В 17.15 (11.15 МСК) успешно отделилась макетная спутниковая нагрузка массой 1,5 тонны.
В 2013 году Южная Корея
осуществила пуск двухступенчатой ракеты "Наро", которая была изготовлена в сотрудничестве с Россией
, и вывела на орбиту свой 100-килограммовый спутник.
Южная Корея вложила 1,7 миллиарда долларов в создание собственной ракеты, в проекте принимали участие около 300 южнокорейских компаний.