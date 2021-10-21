https://ria.ru/20211021/arktika-1755685627.html

Путин пошутил про реакцию России на ограничение действий в Арктике

Путин пошутил про реакцию России на ограничение действий в Арктике - РИА Новости, 21.10.2021

Путин пошутил про реакцию России на ограничение действий в Арктике

Попытки северных европейских стран ограничить Россию в сфере энергетики не приведут ни к чему хорошему, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T20:18

2021-10-21T20:18

2021-10-21T22:25

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северный поток — 2

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Попытки северных европейских стран ограничить Россию в сфере энергетики не приведут ни к чему хорошему, заявил президент РФ Владимир Путин.На заседании клуба "Валдай" он отметил, что Россия готова к продолжению сотрудничества в Арктике со всеми заинтересованными странами на основе норм международного права."Мы говорили о "Северном потоке". Мы в соответствии с правилами должны были получить соответствующее разрешение у прибрежных государств: у Финляндии, у Швеции, у Дании, когда мы проходили даже не по их территориальному морю, а исключительно в экономической зоне этих государств. Мы подчиняемся этому праву, и от нас все, в том числе европейцы, требовали, чтобы мы действовали в рамках этих международных правовых норм. А сами они, что ли, не собираются их выполнять? Но этого не будет", - сказал Путин.По его словам, если они хотят ограничить деятельность России, в том числе в энергетике, то это их право – "пусть попробуют"."Мы видим, что сейчас происходит на мировом, в том числе европейском энергетическом рынке. Если они будут так действовать безапелляционно и основываясь неизвестно на чем, то ни к чему хорошему это не приведет. Я вспоминаю, есть у нас сказка известная, когда один из персонажей заставляет волка зимой хвостом ловить рыбу, а потом сидит и поговаривает про себя: "Мерзни, мерзни, волчий хвост". Если европейцы пойдут по этому пути, то они так и будут себя чувствовать, как известные персонажи в русской сказке", - сказал Путин.Он пояснил, что волк – тот, кто опустил хвост в прорубь зимой "и пытается поймать там рыбку, в данном случае в мутной воде".

https://ria.ru/20211021/potok-1755697858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арктика, россия, финляндия, швеция, владимир путин, северный поток, северный поток — 2