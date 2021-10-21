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Путин пошутил про реакцию России на ограничение действий в Арктике
Путин пошутил про реакцию России на ограничение действий в Арктике - РИА Новости, 21.10.2021
Путин пошутил про реакцию России на ограничение действий в Арктике
Попытки северных европейских стран ограничить Россию в сфере энергетики не приведут ни к чему хорошему, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T20:18
2021-10-21T22:25
арктика
россия
финляндия
швеция
владимир путин
северный поток
северный поток — 2
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Попытки северных европейских стран ограничить Россию в сфере энергетики не приведут ни к чему хорошему, заявил президент РФ Владимир Путин.На заседании клуба "Валдай" он отметил, что Россия готова к продолжению сотрудничества в Арктике со всеми заинтересованными странами на основе норм международного права."Мы говорили о "Северном потоке". Мы в соответствии с правилами должны были получить соответствующее разрешение у прибрежных государств: у Финляндии, у Швеции, у Дании, когда мы проходили даже не по их территориальному морю, а исключительно в экономической зоне этих государств. Мы подчиняемся этому праву, и от нас все, в том числе европейцы, требовали, чтобы мы действовали в рамках этих международных правовых норм. А сами они, что ли, не собираются их выполнять? Но этого не будет", - сказал Путин.По его словам, если они хотят ограничить деятельность России, в том числе в энергетике, то это их право – "пусть попробуют"."Мы видим, что сейчас происходит на мировом, в том числе европейском энергетическом рынке. Если они будут так действовать безапелляционно и основываясь неизвестно на чем, то ни к чему хорошему это не приведет. Я вспоминаю, есть у нас сказка известная, когда один из персонажей заставляет волка зимой хвостом ловить рыбу, а потом сидит и поговаривает про себя: "Мерзни, мерзни, волчий хвост". Если европейцы пойдут по этому пути, то они так и будут себя чувствовать, как известные персонажи в русской сказке", - сказал Путин.Он пояснил, что волк – тот, кто опустил хвост в прорубь зимой "и пытается поймать там рыбку, в данном случае в мутной воде".
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арктика, россия, финляндия, швеция, владимир путин, северный поток, северный поток — 2
20:18 21.10.2021 (обновлено: 22:25 21.10.2021)
 
Путин пошутил про реакцию России на ограничение действий в Арктике

Путин пошутил про реакцию Москвы при европейских ограничениях действий России в Арктике

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Попытки северных европейских стран ограничить Россию в сфере энергетики не приведут ни к чему хорошему, заявил президент РФ Владимир Путин.
На заседании клуба "Валдай" он отметил, что Россия готова к продолжению сотрудничества в Арктике со всеми заинтересованными странами на основе норм международного права.
"Мы говорили о "Северном потоке". Мы в соответствии с правилами должны были получить соответствующее разрешение у прибрежных государств: у Финляндии, у Швеции, у Дании, когда мы проходили даже не по их территориальному морю, а исключительно в экономической зоне этих государств. Мы подчиняемся этому праву, и от нас все, в том числе европейцы, требовали, чтобы мы действовали в рамках этих международных правовых норм. А сами они, что ли, не собираются их выполнять? Но этого не будет", - сказал Путин.
По его словам, если они хотят ограничить деятельность России, в том числе в энергетике, то это их право – "пусть попробуют".
"Мы видим, что сейчас происходит на мировом, в том числе европейском энергетическом рынке. Если они будут так действовать безапелляционно и основываясь неизвестно на чем, то ни к чему хорошему это не приведет. Я вспоминаю, есть у нас сказка известная, когда один из персонажей заставляет волка зимой хвостом ловить рыбу, а потом сидит и поговаривает про себя: "Мерзни, мерзни, волчий хвост". Если европейцы пойдут по этому пути, то они так и будут себя чувствовать, как известные персонажи в русской сказке", - сказал Путин.
Он пояснил, что волк – тот, кто опустил хвост в прорубь зимой "и пытается поймать там рыбку, в данном случае в мутной воде".
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