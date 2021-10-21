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"Роснефть" исследовала неизведанные уголки Арктики

"Роснефть" исследовала неизведанные уголки Арктики - РИА Новости, 21.10.2021

"Роснефть" исследовала неизведанные уголки Арктики

Экспедиция, организованная "Роснефтью" в партнерстве с негосударственным институтом развития "Иннопрактика", в 2021 году провела бурение исследовательских... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:07

2021-10-21T18:07

2021-10-21T18:07

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Экспедиция, организованная "Роснефтью" в партнерстве с негосударственным институтом развития "Иннопрактика", в 2021 году провела бурение исследовательских скважин в одном из самых недоступных мест мира – в море Лаптевых, геологические слои которого не исследовал никто и никогда.Где не ступала нога геолога"Подготовка логистических моментов заняла около двух лет. Но сама возможность проведения такой экспедиции появилась по результатам примерно десятилетней работы", - рассказал директор департамента научно-технического развития и инноваций ПАО "НК "Роснефть" Александр Пашали в четверг на пресс-конференции, посвященной подведению итогов полевого сезона 2021 года.Главной целью экспедиции стало извлечение керна – образцов горной породы, которые используются в качестве источника информации о геологическом строении пластов и нефтегазовом потенциале.Экспедиция проходила на борту уникального бурового судна "Бавенит". Было пробурено шесть скважин, отобрано 415 квадратных метров керна, а общая глубина скважин составила 840 метров."Бурение – это всегда сложно. Надо войти в море, когда сошел лед, уйти, пока он не встал обратно. Есть опасность столкновения с айсбергами. Кроме того, бурение на шельфе всегда сопряжено с техническими трудностями. В этом сезоне приходилось на ходу буквально подстраивать технику под новые условия. Иногда даже менять точку расположения скважины", - пояснил Пашали.Сейчас добытые образцы переданы в компанию "Иннопрактика" для проведения исследований на базе геологического факультета МГУ.Директор по исследованиям и разработкам "Иннопрактики" Владимир Лакеев продемонстрировал журналистам один из образцов добытого керна.Планируется, что в следующем году стратиграфические исследования пройдут еще восточнее – в Чукотском море, а также в глубоководных областях Северного Ледовитого океана.Арктическому научному центру "Роснефти" в октябре 2021 года исполняется десять лет. За это время было организовано более 30 экспедиций. Исследовательские работы по геологии, гидрометеорологии, экологии ведутся в сотрудничестве с ведущими институтами страны.По следам моржей и белых медведейПомимо исследования глубин моря Лаптевых, "Роснефть" в этом году организовала и провела четыре экспедиции в северные регионы, где ученые исследовали популяции арктической фауны в рамках как национального проекта "Экология", так и корпоративной программы по изучению, сохранению и исследованию белых медведей, атлантических моржей, дикого северного оленя и белой чайки. Экспедиции 2021 года завершили второй масштабный полевой сезон этой программы.Исследователи получили данные о жизни более, чем семи тысяч особей. В этом году в научных целях использовались беспилотные летательные аппараты. А всего за два года экспедиции обследовали около 40 островов."Глобальное потепление существует. Это видно и по состоянию животных. У моржей есть выбор. Они могут просто устроить лежбища на берегу. А медведям, оставшимся на суше в безледный период, труднее. В этом году на Земле Франца-Иосифа и архипелаге Новая Земля состояние медведей было неудовлетворительным. Кроме острова Виктория. Это – прямое указание на то, что какие-то процессы происходят", - отметила Артемьева.Кроме того, в августе-сентябре 2021 года была исследована популяция медведей на мысе Желания архипелага Новая Земля. Там также применялись беспилотники, были сделаны уникальные фотографии, собран редчайший биоматериал.Весной и в летне-осенний период также были проведены исследования оленей таймыро-эвенкийской популяции в районе озера Ессей. С помощью высоких технологий выявлены пути миграции оленей. Исследования подобного рода не проводились с конца прошлого века."Если говорить про экологические исследования, наша задача – понять состояние экосистемы в том регионе, где мы в будущем собираемся работать. Куда оно движется? Как оно было до того, как туда пришел человек. Чтобы отследить – лучше или хуже становится, влияем мы или нет. В идеале, влияния человека ощущаться не должно. Животные должны продолжать жить, как жили", - резюмировал Пашали.Вся собранная в экспедициях информация будет опубликована, в том числе и в рамках серии "Экологические атласы морей России".

https://ria.ru/20210605/energoperekhod-1735809477.html

https://ria.ru/20210605/rosneft-1735775554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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