"Роснефть" исследовала неизведанные уголки Арктики
© Фото : ПАО "НК "Роснефть""Роснефть" исследовала неизведанные уголки Арктики
© Фото : ПАО "НК "Роснефть"
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Экспедиция, организованная "Роснефтью" в партнерстве с негосударственным институтом развития "Иннопрактика", в 2021 году провела бурение исследовательских скважин в одном из самых недоступных мест мира – в море Лаптевых, геологические слои которого не исследовал никто и никогда.
Где не ступала нога геолога
"Подготовка логистических моментов заняла около двух лет. Но сама возможность проведения такой экспедиции появилась по результатам примерно десятилетней работы", - рассказал директор департамента научно-технического развития и инноваций ПАО "НК "Роснефть" Александр Пашали в четверг на пресс-конференции, посвященной подведению итогов полевого сезона 2021 года.
Главной целью экспедиции стало извлечение керна – образцов горной породы, которые используются в качестве источника информации о геологическом строении пластов и нефтегазовом потенциале.
"Бурение позволяет специалистам заглянуть вглубь веков, посмотреть на породы, которым сотни миллионов лет. Можно сказать, что мы находимся на пороге больших открытий и существенного прироста информации о шельфе региона - об этом уже можно говорить, как о факте. Насчет сложности я бы сказал, что надо быть готовыми ко всем погодным условиям. Это не сложность, а особенность региона", - сказал Пашали.
Экспедиция проходила на борту уникального бурового судна "Бавенит". Было пробурено шесть скважин, отобрано 415 квадратных метров керна, а общая глубина скважин составила 840 метров.
"Бурение – это всегда сложно. Надо войти в море, когда сошел лед, уйти, пока он не встал обратно. Есть опасность столкновения с айсбергами. Кроме того, бурение на шельфе всегда сопряжено с техническими трудностями. В этом сезоне приходилось на ходу буквально подстраивать технику под новые условия. Иногда даже менять точку расположения скважины", - пояснил Пашали.
Сейчас добытые образцы переданы в компанию "Иннопрактика" для проведения исследований на базе геологического факультета МГУ.
Директор по исследованиям и разработкам "Иннопрактики" Владимир Лакеев продемонстрировал журналистам один из образцов добытого керна.
"Это похоже на исследование необитаемого, впервые открытого острова. Когда мы заходим на эти глубины, мы узнаем то, что никто никогда до этого не знал", - отметил он.
Планируется, что в следующем году стратиграфические исследования пройдут еще восточнее – в Чукотском море, а также в глубоководных областях Северного Ледовитого океана.
Арктическому научному центру "Роснефти" в октябре 2021 года исполняется десять лет. За это время было организовано более 30 экспедиций. Исследовательские работы по геологии, гидрометеорологии, экологии ведутся в сотрудничестве с ведущими институтами страны.
По следам моржей и белых медведей
Помимо исследования глубин моря Лаптевых, "Роснефть" в этом году организовала и провела четыре экспедиции в северные регионы, где ученые исследовали популяции арктической фауны в рамках как национального проекта "Экология", так и корпоративной программы по изучению, сохранению и исследованию белых медведей, атлантических моржей, дикого северного оленя и белой чайки. Экспедиции 2021 года завершили второй масштабный полевой сезон этой программы.
"Информация об атлантическом морже раньше собиралась попутно. Однако, в марте 2021 года, благодаря программе "Роснефти", впервые было проведено подробное картирование лежбищ на Земле Франца-Иосифа, в Оранском архипелаге и на острове Виктория. В прошлом году мы обнаружили одно лежбище, а в этом году целых два. В прошлом году это был вопрос везения, а в этом году мы шли в определенные точки. Помогли космические данные, которые есть в свободном доступе. Коллеги искали новые острова, и нашли лежбища моржей", - сообщила начальник экспедиции по изучению арктических видов животных, руководитель проекта по изучению моржа, ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Светлана Артемьева.
Исследователи получили данные о жизни более, чем семи тысяч особей. В этом году в научных целях использовались беспилотные летательные аппараты. А всего за два года экспедиции обследовали около 40 островов.
"Глобальное потепление существует. Это видно и по состоянию животных. У моржей есть выбор. Они могут просто устроить лежбища на берегу. А медведям, оставшимся на суше в безледный период, труднее. В этом году на Земле Франца-Иосифа и архипелаге Новая Земля состояние медведей было неудовлетворительным. Кроме острова Виктория. Это – прямое указание на то, что какие-то процессы происходят", - отметила Артемьева.
© Фото : ПАО "НК "Роснефть""Роснефть" исследовала неизведанные уголки Арктики
© Фото : ПАО "НК "Роснефть"
"Роснефть" исследовала неизведанные уголки Арктики
Кроме того, в августе-сентябре 2021 года была исследована популяция медведей на мысе Желания архипелага Новая Земля. Там также применялись беспилотники, были сделаны уникальные фотографии, собран редчайший биоматериал.
"В последние годы количество конфликтных ситуаций между медведем и человеком увеличивается. Поэтому важно обеспечить безопасность людей, которые там будут работать", - отметил начальник отдела инновационных проектов на шельфе Арктического научного центра "Роснефти" Артем Исаченко.
Весной и в летне-осенний период также были проведены исследования оленей таймыро-эвенкийской популяции в районе озера Ессей. С помощью высоких технологий выявлены пути миграции оленей. Исследования подобного рода не проводились с конца прошлого века.
"Если говорить про экологические исследования, наша задача – понять состояние экосистемы в том регионе, где мы в будущем собираемся работать. Куда оно движется? Как оно было до того, как туда пришел человек. Чтобы отследить – лучше или хуже становится, влияем мы или нет. В идеале, влияния человека ощущаться не должно. Животные должны продолжать жить, как жили", - резюмировал Пашали.
Вся собранная в экспедициях информация будет опубликована, в том числе и в рамках серии "Экологические атласы морей России".