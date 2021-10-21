https://ria.ru/20211021/arktika-1755522691.html

В Тихоокеанской Арктике впервые за 20 лет похолодало

В Тихоокеанской Арктике впервые за 20 лет похолодало - РИА Новости, 21.10.2021

В Тихоокеанской Арктике впервые за 20 лет похолодало

Ученые в этом году впервые за 20 лет отмечают необычное на фоне глобального потепления похолодание в тихоокеанской части Арктики, оно позволило белым медведям и РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T09:37

2021-10-21T09:37

2021-10-21T10:30

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ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – РИА Новости. Ученые в этом году впервые за 20 лет отмечают необычное на фоне глобального потепления похолодание в тихоокеанской части Арктики, оно позволило белым медведям и моржам вернуться к привычному для них образу жизни на льдах и не выходить на берег, рассказал РИА Новости научный сотрудник нацпарка "Берингия", специалист по морским млекопитающим, кандидат биологических наук Анатолий Кочнев."В первую очередь можно говорить о похолодании на Чукотке и Аляске, потому что там в местах (на берегу), которые последние 20 лет стали занимать моржи, в этом году их не было… Это не аномалия, это возврат к норме. Аномалия была последние 20 лет, когда было потепление. Сейчас еще не такие тяжелые льды, какие были 40 лет назад, например, но близки к тому. Рад за моржей и медведей, все они получили передышку", - сказал Кочнев.По его словам, льды в прибрежных водах простояли все лето. Моржи, которые в последние годы образуют большие лежбища на берегу, жили на льдах.Он отмечает, что последние 20 лет, когда льды вставали поздно, моржи находились в тяжелом положении. Им приходилось плыть сотни километров от береговых лежбищ, чтобы прокормиться. Мест, где высокая плотность моллюсков и червей, которыми питаются моржи, немного, и чтобы туда добраться с береговых лежбищ и вернуться, надо тратить много энергии.Он поясняет, что в последние годы сокращение льдов привело к тому, что моржи массово стали выходить на берег и медведи вслед за ними. Обстановка заставила этих хищников переключиться на новую пищу. Медведи и раньше охотились на моржей, но редко, а сейчас, с потеплением и сокращением льдов, это стало превращаться в норму."Но как только появился лед, им не надо рисковать и нападать на моржей, они могут спокойно питаться тюленями. На мысе Шмидта, где на берег (в предыдущие годы) постоянно выходили белые медведи, в этом году они жили на льду и выходили только тогда, когда начинался шторм, льдины разбивало. Через день-два море утихало, лед снова устанавливался, и медведи снова убегали на него. Тюленей было много на льду", - отметил собеседник.Также он отметил, что в этом году лед уносил белых медведей восточнее обычного - в места, где раньше они наблюдались редко. Ученый полагает, что ситуация с похолоданием в этом году на побережье Чукотки, - случайная, и общая тенденция к потеплению еще вернется.Тогда, по словам ученого, методы исследований изменятся, так как во льдах звери будут менее доступны для наблюдения. Нужно будет использовать дистанционное слежение, привлекать ледокольные суда."Но уже не будет такого опасения за будущее животных. Хотя должно пройти лет 5-10, чтобы понять, что эта тенденция к похолоданию устойчивая, а не временная", - резюмирует биолог.Белый медведь занесен в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Его численность неуклонно сокращается. Среди главных угроз - браконьерство, уменьшение площади морских льдов в результате климатических изменений, загрязнение арктической природной среды. Охота на белого медведя запрещена с 1957 года.

https://ria.ru/20211013/arktika-1754300434.html

https://ria.ru/20210929/medved-1752272686.html

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общество, международный союз охраны природы, арктика, чукотка, россия